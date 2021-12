Čeští vakcinologové podpořili povinnou vakcinaci u vybraných profesí. Jiný názor mají vůči seniorům

„My jsme znovu projednali povinné očkování. Všeobecná povinná vakcinace musí být projednána ve Spolkovém sněmu, který přijme konečné rozhodnutí. Spolková vláda a země pověřily Etickou radu připravením doporučení, které by mělo být rozpracováno do konce roku. V případě, že návrh bude schválen, povinné očkování může nabýt platnosti, a to od února 2022,” sdělila Merkelová po ukončení porady se zástupci regionů.