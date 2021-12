https://cz.sputniknews.com/20211203/chysta-na-nas-vlada-v-pondeli-lockdown-ministerstvo-zdravotnictvi-to-popira-16730824.html

Chystá na nás vláda v pondělí lockdown? Ministerstvo zdravotnictví to popírá

Mezi lidmi se šušká, že vláda hodlá v pondělí vyhlásit lockdown. Někteří dokonce tvrdí, že by mohl přijít již tuto sobotu. V pátek to uvedla televize CNN Prima... 03.12.2021, Sputnik Česká republika

Podle televize se informace o lockdownu šíří mezi majiteli restaurací i napříč redakcemi médií. Uvádějí se různé termíny – sobota nebo pondělí – i různě přísná opatření. Není jasné, zda by to mělo platit plošně pro všechny nebo pouze pro neočkované, či zda by se zavřely všechny obchody, služby i školy, nebo by se omezily pouze některé aktivity.Nicméně, mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl v komentáři pro CNN Prima News odmítl, že by vláda chystala lockdown.Zmiňme, že by to nebylo poprvé, co vláda během krátké doby mění o 180 stupňů své záměry ohledně protikoronavirových opatření. Vláda například na konci listopadu odmítala vyhlášení nouzového stavu, ale o několik dní později ho skutečně zavedla. Každopádně premiér Andrej Babiš (ANO) doposud celoplošný lockdown odmítal.V současné době byl v Evropě lockdown vyhlášen v sousedním Slovensku a Rakousku. V Německu byly výrazně omezeny aktivity pro neočkované osoby. Budoucí německý kancléř Olaf Scholz se vyjádřil pro povinnou vakcinaci.Na Slovensku vláda od 24. listopadu vyhlásila lockdown pro všechny. Platit má dva týdny. V Rakousku rovněž platí lockdown a potrvá nejméně do 22. prosince. Od února bude v alpské republice platit povinné očkování. Odmítačům bude hrozit pokuta v přepočtu až ve výši 184 tisíc korun. Kromě peněžitého trestu jim mohou podle návrhu zákona hrozit i čtyři měsíce vězení.Povinné očkování pro lidi nad 60 let a vybrané profese bude platit od března i v Česku.Babiš chce vyvracet fejkyV pátek během návštěvy pražské vinohradské nemocnice Babiš poznamenal, že ve společnosti roste agresivita lidí, neboť věří nepravdivým informacím o očkování.Spolu s lékařem Františkem Duškou chce vyvrátit 14 až 15 dezinformací o očkování.Zmiňme, že na stránkách ministerstva zdravotnictví nadále stojí, že tvrzení o povinném očkování jsou dezinformace.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

