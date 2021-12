Divočina, brzy se to vše totálně rozje*e. Zdroj Parlamentních listů mluví o atmosféře v nové vládě

„No, a premiér Fiala ví, že jediný důvod, proč je stále šéfem ODS, je fakt, že je premiér. Aby se udržel, ho bude stát hodně úsilí. Za ty roky, co stranu vede, ji fakticky vlastní zásluhou povytáhl jen nepatrně, ten celkový mizerný růst byl spíš spontánní kvůli opozičním lavicím. Ví to on a vědí to hlavně ti, co si už dávno brousí nože,” popisuje dále zdroj.