FAZ: Německo pomohlo Rusku „položit minu“ pod Evropu

Plynovod Nord Stream 2 se stal strategickou chybou Německa, protože Rusku umožňuje, aby „ohrožovalo“ evropské země, napsal ve svém článku pro Frankfurter... 03.12.2021, Sputnik Česká republika

„Americkým senátorům a jiným partnerům Německa nedělá radost skutečnost, že SRN má dodatečné příjmy ze spolupráce se zemí, která neustále klade miny pod stabilitu a bezpečnost Evropy,“, soudí Busse.Podle jeho názoru plynovod „nebyl nikdy nepolitickým projektem“.Plynovod Nord Stream 2 vede od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa a skládá se ze dvou linek o celkové kapacitě 55 miliard krychlových metrů. Výstavba byla ukončena 10. září nehledě na četné sankce USA a odpor ze strany jiných zemí.Rusko nejednou vyzývalo, aby se přestalo mluvit o Nord Stream 2 v kontextu jakékoli politizace, protože jde o komerční projekt výhodný jak pro Rusko, tak i pro EU.Pro spuštění je třeba ukončit certifikaci společnosti Nord Stream 2 AG jako nezávislého operátora. Odpůrci projektu se domnívají, že to je v rozporu s obnovenou Plynovou směrnicí EU, podle níž se mají těžbou a dodávkami zabývat různé společnosti. Avšak podle názoru Moskvy do okamžiku, kdy byla pravidla změněna, byly do projektu vloženy mnohamiliardové investice s ohledem na tehdejší právní situaci.V listopadu pozastavil německý regulační úřad proceduru certifikace a doporučil Nord Stream 2 AG, aby založila německou dceřinou společnost, která má znovu podat úplný balík dokumentů.

