Herec Jiří Krampol v nemocnici bojuje se zápalem plic. Prozradil, jak to zvládá

Skutečnost, že oblíbeného baviče, herce a moderátora trápí špatné dýchání, není žádnou novinkou. Nyní se ale jeho stav zhoršil a dotyčný je hospitalizován v... 03.12.2021, Sputnik Česká republika

Třiaosmdesátiletý herec je za poslední tři měsíce už potřetí hospitalizován s dýchacími potížemi. Tentokrát ho po problémech s průduškami trápí zápal plic. Leží v pražské nemocnici Na Františku a jeho stav by měl být již stabilizovaný.Krampol rovněž dodal, že v nemocnici má sice skvělou péči, ale i tak se těší, až ho propustí: „Starají se tu o mě skvěle, ale doma je doma.“Sice je již stabilizovaný, ale stále prý není z nejhoršího venku. I jeho hlas zní slabě.K jeho stavu se již dříve vyslovila jeho dobrá přítelkyně a kolegyně Zuzana Bubílková, která prozradila, že dotyčný v nemocnici bude asi čtrnáct dní. Vyloučila také spekulace o tom, že by měl koronavirus.Jiří KrampolKrampol je český bavič, herec a moderátor. Pokud jde o jeho hereckou kariéru, v devadesátkách hrál většinou vedlejší seriálové role a k filmům se dostal spíše ažs rokem 2000. Diváci jej mohli vidět ve filmu 2Bobule, Bastardi 2 nebo Andělská tvář.Velkou popularitu mu alepřinesly komické scénky s Miloslavem Šimkem, Petrem Nárožným a Luďkem Sobotou. Proslavil se také moderováním svého pořadu Nikdo není dokonalý na TV Prima. Známý je také díky dabingu, jelikož namluvil francouzského herce Jeana-Paula Belmonda či komika Louise de Funèse.Co se týče jeho osobního života, byl celkem čtyřikrát ženatý. Z prvního manželství s televizní hlasatelkou Janou Fořtovou másyna Tomáše a s třetí ženou Martou Krampolovou má syna Martina. Jeho poslední ženou byla Hana Krampolová, která ale loni v srpnu zemřela.Na svém kontě má i ocenění, konkrétně to od prezidenta republiky Miloš Zemana. Ten mu totiž v roce 2018 udělil Medaili Za zásluhy I. stupně.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

