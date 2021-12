https://cz.sputniknews.com/20211203/hradni-kancler-mynar-prozradil-jaka-je-skutecna-zdravotni-kondice-prezidenta-zemana-16731149.html

Hradní kancléř Mynář prozradil, jaká je skutečná zdravotní kondice prezidenta Zemana

Hradní kancléř Mynář prozradil, jaká je skutečná zdravotní kondice prezidenta Zemana

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář sdělil, jak na tom Miloš Zeman opravdu je. Podle kancléře Zeman nemá žádné příznaky koronavirové infekce... 03.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-03T17:24+0100

2021-12-03T17:24+0100

2021-12-03T17:24+0100

česko

miloš zeman

izolace

vratislav mynář

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/16731324_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_7ac2096be3e6a99cc7ef02d0d686136b.jpg

Český prezident Miloš Zeman, který nejdříve strávil zhruba měsíc a půl v Ústřední vojenské nemocnici v Praze kvůli chronickému jaternímu onemocnění, byl propuštěn ze zdravotního zařízení 25. listopadu, avšak ve stejný den byl znovu hospitalizován, a to kvůli nákaze covidem-19. Tenkrát se hlava státu zdržela v nemocnici jenom dva dny, Zeman totiž neměl žádné symptomy a vrátil se zpátky do své rezidence v Lánech, kde již 28. listopadu jmenoval Petra Fialu premiérem. Ceremonie se přitom konala s ohledem na epidemické omezení v souvislosti s izolací prezidenta. Zeman tak byl oddělen speciálním plexisklem. Za stejných podmínek probíhají i schůzky českého prezidenta s kandidáty na ministry v budoucí vládě.Co se týče současného zdravotního stavu Miloše Zemana, k tomu se dnes vyjádřil hradní kancléř Vratislav Mynář, který ujistil, že prezident je v dobrém stavu a normálně vykonává svou práci.Připomeňme, že dvoutýdenní covidová izolace Miloše Zemana potrvá do příštího čtvrtka. Do té doby prezident i nadále se bude muset jednat s kandidáty na ministry přes skleněnou zeď.Kritika prezidentových schůzekRozhodnutí Miloše Zemana osobně se setkat se všemi kandidáty na ministry se nesetkalo s pochopením ze strany některých politiků a části veřejnosti, která je skepticky naladěna vůči prezidentovi. Výtky si přitom vysloužili i samotní zástupci pětikoalice, kteří s požadavky Zemana souhlasili.Bývalý ministr financí a někdejší šéf TOP 09 a KDU-ČSL Miroslav Kalousek považuje tyto pohovory za komedii. Podle Kalouska by členové budoucí vlády neměli Zemanovi ustupovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

miloš zeman, izolace, vratislav mynář, koronavirus