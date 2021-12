https://cz.sputniknews.com/20211203/jak-posilit-imunitni-system-lekar-doporucuje-ovoce-ktere-bychom-meli-jist-v-zime--16716500.html

Jak posílit imunitní systém? Lékař doporučuje ovoce, které bychom měli jíst v zimě

Jak posílit imunitní systém? Lékař doporučuje ovoce, které bychom měli jíst v zimě

Praktický lékař Timur Asanov, vedoucí polikliniky pro dospělé Vidnovské nemocnice, vysvětlil, které ovoce je zvláště užitečné jíst v zimě.

Podle jeho slov je to především avokádo. Toto ovoce je zdravé díky kyselině askorbové, kterou obsahuje. Doporučuje se zejména lidem dlouhodobě nemocným a také těm, kteří mají nízkou tělesnou hmotnost, vysvětlil lékař v rozhovoru pro Radio 1.Kromě toho je v zimě užitečná kdoule, která obsahuje vitamíny B, E a PP, dále vlákninu, pektin, karoten a třísloviny. Asanov zmínil i pomeranč, který posiluje imunitní systém díky obsahu vitamínu P, kyseliny askorbové, karotenu, vápníku a ovocných kyselin. Toto ovoce je také zdravé pro posílení zubů, kostí a nervového systému, čištění jater a normalizaci trávicího ústrojí, píše RT.Banán obsahuje vitamíny B, sacharidy, pektin, karoten, draslík, a granátové jablko obsahuje vitamín C, ovocné kyseliny, fytoncidy. Vitamin C se nachází i v kiwi, proto je rovněž zdravé ho konzumovat v zimě.30. listopadu Asanov hovořil o tom, jak oslavit Nový rok, pokud jeden z účastníků hostiny prodělal koronavirus. Podle slov lékaře je možné přidat na sváteční stůl dekorace z jedlových větví, které dobře dezinfikují vzduch a zabraňují šíření viru. Hlavním jídlem je pečená ryba nebo kuře s bramborem a cibulí. Takové jídlo pomůže pacientovi rychleji se zotavit, uvádí televizní kanál 360.O vlastnostech rakytníku, které jsou prospěšné pro imunitní systém, hovořila v listopadu výživová poradkyně Irina Rylová. Tyto bobule obsahují více vitamínu C než citrusové plody, řekla.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

