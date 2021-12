https://cz.sputniknews.com/20211203/je-jasno-policiste-nebudou-stihat-novinare-kroupu-a-cirokovou-kvuli-clanku-o-hamackove-ceste-do-rf-16735616.html

Je jasno: Policisté nebudou stíhat novináře Kroupu a Cirokovou kvůli článku o Hamáčkově cestě do RF

Ministr vnitra Jan Hamáček vinil reportéry Janka Kroupu a Kristinu Cirokovou z pomluvy a šíření poplašné zprávy. Ta se týkala jeho cesty do Moskvy, kterou... 03.12.2021, Sputnik Česká republika

Hamáček letos v květnu podal trestní oznámení na reportéry Janka Kroupu a Kristinu Cirokovou, jelikož se domníval, že se dopustili trestných činů pomluvy či šíření poplašné zprávy. Reportéři totiž ve svém článku, který zveřejnili v první polovině roku 2021, tvrdili, že Hamáček chtěl odcestovat začátkem dubna na státní návštěvu do Ruska, aby tam uskutečnil jakousi „výměnu“. Konkrétně měl prý chtít vyměnit tajné informace o explozích v muničních skladech ve Vrběticích za dodávky vakcíny proti covidu-19 Sputnik a za možnost, že by se v Praze uskutečnil summit amerického a ruského prezidenta.Novinářovi rovněž uváděli, že ministr o tomto plánu hovořil 15. dubna na schůzce, na které byli přítomni také velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka, šéf Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl, ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun, policejní ředitel Jan Švejdar a tehdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.Nicméně, Hamáček takové informace jasně popřel a dodal, že cesta do Moskvy měla svůj účel, stejně tak jako načasování jejího následného zrušení. Rozhodl se však proti tomuto obvinění zakročit a podal na novináře Seznam Zpráv trestní oznámení. Pomocí civilní žaloby se navíc Hamáček po vydavateli domáhá deseti milionů korun. Šéfredaktor serveru Jiří Kubík ale již dříve prohlásil, že web je připraven prokázat u soudu pravdivost svých zjištění.Nyní se k celé záležitosti vyslovila Národní centrála boje s organizovaným zločinem (NCOZ) prostřednictvím svého mluvčího Jaroslava Ibeheje.Dodejme však, že okolnostmi neuskutečněné cesty Jana Hamáčka do Moskvy se NCOZ i nadále zabývá. Ibehej totiž již dříve prohlásil, že sepodezření týká možného spáchání dvou trestných činů, a siceohrožení utajované informace a zneužití pravomoci úřední osoby.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

