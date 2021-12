https://cz.sputniknews.com/20211203/lucie-vondrackova-okomentovala-sve-byvale-vztahy-a-uvedla-kterou-ze-svych-lasek-vzdy-rada-vidi-16728976.html

Lucie Vondráčková okomentovala své bývalé vztahy a uvedla, kterou ze svých lásek vždy ráda vidí

Řeč na bývalé vztahy přišla v souvislosti s tím, že se Vondráčková stala jednou z tváří projektu nadace Klíč k úsměvu. Ten má za úkol pomáhat týraným ženám. S žádným násilím ve vztazích tato kráska naštěstí zkušenost nemá, ale i tak ji to donutilo zamyslet se nad svými bývalými vztahy.Vypadá to tedy, že na své lásky vzpomíná pouze v dobrém. Připomeňme, že Vondráčková se rozvedla s hokejistou Tomášem Plekancem, s nímž má dva syny. Nyní má už ale novou lásku a zdá se, že je velmi šťastná po boku moderátora Petra Vojnara.Když ale zavzpomínáme na její předchozí vztahy, zmiňme ku příkladu fotbalistuTomáše Ujfalušiho, krasobruslaře Tomáše Vernera nebo její první lásku Michala Dlouhého. A právě s ním se vždy vidí ráda.Vondráčková následně dodala, že se ve vztazích rozhodně do ničeho nežene po hlavě a spíše se snaží pečlivě si vybírat.V neposlední řadě dodala, že je spíše typ člověka, který pocity a emoce nejradši dává do muziky a herectví.Lucie VondráčkováLucie Vondráčková je známá česká zpěvačka, herečka a dabérka. Její tetou je zpěvačka české pop music Helena Vondráčková. V anketě Český slavík se pravidelně umísťuje v první trojici zpěvaček a v letech 2008 – 2014 skončila vždy na druhém místě. Hrála například ve filmu Snowboarďáci, Bathory, Babovřesky 1 – 3, The Perfect Kiss. Nazpívala písně jako Vítr, Zombie či Láska umí víc.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

