„Mají to furt v sobě.“ Ceremonie rozloučení s Angelou Merkelovou pobouřila Čechy

Angela Merkelová opustila ve čtvrtek místo kancléřky Spolkové republiky Německo, které zastávala 16 let. Rozloučení doprovázela velkolepá ceremonie, která... 03.12.2021, Sputnik Česká republika

Ve čtvrtek se Německo rozloučilo s bývalou kancléřkou velkým čepobitím, jehož prostřednictvím němečtí vojáci vyjadřují nejvyšší úctu Merkelové odcházející z funkce.Prostřednictvím velkého čepobití se v Německu armáda tradičně s vojenskými poctami loučí s nejvyššími ústavními činiteli, což je v této zemi vyjádřením nejvyšší možné pocty ze strany armády.Merkelová při této příležitosti poděkovala za spolupráci všem, a to nejen armádě a mezinárodním organizacím. V neposlední řadě zmínila i lékaře a zdravotníky, tedy všechny, kdo přispívali během souboje s covidem-19 a celkově s koronavirovou pandemií. Následně za svitu loučí podle tradice zahrála vojenská kapela tři skladby vybrané kancléřkou. Merkelová si zvolila křesťanskou hymnu Tebe Bože chválíme, hit Hildegard Knefové Pro mě by měly pršet červené růže a valčík od punkové ikony Niny Hagenové Zapomněl jsi barevný film, jenž byl největším hitem v době jejího mládí.Velkolepá show přilákala pozornost i v Česku.Příspěvek novináře spustil vlnu reakci. U drtivé většiny komentujících Jirsova tweetu tato ceremonie také vyvolala asociace s Německem za dob Třetí říše:„Pořád je to tam. Tváří se to jako divadlo, ale genetická paměť staletí se nedá jen tak vymazat,“ napsal Petr Holý.„Mutti Merkel se těch 15 let nebo jak dlouho strašila ve funkci, asi musela hodně přemáhat, aby si to nedopřála častěji. Ale může být spokojena. Evropu zkurvila stejně jako její vzor. Po Hitlerovi se aspoň dalo uklidit a postavit města znovu. Po ní se už musláků nezbavíme,“ reagoval Milan Vinický.Dokonce i vzhled německých vojáků vyvolává u čtenářů obdobné asociace: „Hej oni mají furt stejný helmy?“ vyjádřil se sledující s nickem NÝVLT.„Tedy ty helmy jsou takový…. Podobný. Teď ta armáda teda bude hlídat inkluzivní trans muslimy a větrníky a zakazovat migrantům, kudy do Němec, jako no. Já být německý voják, netoužím po ničem jiném,“ reaguje další Jirsův stoupenec s přezdívkou UsměvavýAndy na celkovou tu aktuální politickou situaci spjatou s Německem.Když už jsou zmiňovány podobné paralely, je logické, že někteří sledující mají obavy z možných scénářů vývoje aktuální situace na politické scéně: „Díváme se na stejné záběry, stejné zbraně jako naši prarodiče v třicátých letech minulého století!! Co nám tím naznačují!?“ komentuje Jaromír Vaculík.Na závěr ještě zmiňme další komentář, jenž se týká toho, co znepokojuje celou Evropu v průběhu posledních několika let.„Mají to furt v sobě. Dříve chtěli vyhladit půlku světa a teď další extrém,“ píše Pan Vajíčko.Ovšem Angela Merkelová zůstane v křesle kancléřky po dobu následujících několika dnů, tedy až do chvíle, než si Bundestag hlasováním zvolí Olafa Scholze, a zároveň jeho kabinet složí přísahu.

