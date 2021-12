https://cz.sputniknews.com/20211203/media-vlada-v-demisi-schvalila-nove-velvyslance-jsou-mezi-nimi-kulhanek-i-jindrak-kam-zamiri-16735459.html

Média: Vláda v demisi schválila nové velvyslance, jsou mezi nimi Kulhánek i Jindrák. Kam zamíří?

Média: Vláda v demisi schválila nové velvyslance, jsou mezi nimi Kulhánek i Jindrák. Kam zamíří?

Ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák se má stát českým velvyslancem na Slovensku, končící ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD)... 03.12.2021, Sputnik Česká republika

Nová jmenování velvyslanců podle informací Seznam Zpráv v minulých dnech schválila vláda v demisi Andreje Babiše. Uvádí se, že nominace obou diplomatů je předjednaná mezi dosluhující a nastupující vládou.Současný velvyslanec v Bratislavě, někdejší policejní prezident Tomáš Tuhý, by měl vést ambasádu ve Slovinsku. Prestižní post při OSN v New Yorku je už volný - nedávno jej opustila velvyslankyně Marie Chatardová, jejímž novým působištěm se stal Londýn, uvedly Seznam Zprávy.Jindrák je dlouholetým kariérním diplomatem, v minulosti působil jako velvyslanec v Maďarsku a řadu let také v Německu a je známý svým poměrně úzkým kontaktem s dnes již bývalou německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Coby ambasador v Berlíně úzce spolupracoval s vládami v čele s ODS.Připomeňme, že Rudolf Jindrák byl také loni jmenován vládou zmocněncem pro vztahy s Ruskou federací. Jindrák své vyslání na Slovensko novinářům odmítl komentovat s odkazem na diplomatická pravidla.Kulhánek na dotazy Seznam Zpráv ohledně své pracovní budoucnosti za oceánem neodpověděl. Dotaz nechal bez odpovědi i premiér v demisi Andrej Babiš. Mluvčí Černínského paláce Eva Davidová komentář rovněž odmítla.Vysílání velvyslanců se podle zvyklostí odehrává neveřejně, úřady ani navržení diplomaté je oficiálně nekomentují do doby, než získají souhlas hostitelské země či instituce.Novým ministrem zahraničí má být v novém kabinetu pětikoalice Pirát Jan Lipavský, který se o některých už schválených nominacích vyjádřil kriticky. Konkrétně zpochybnil záměr vyslat do Finska končícího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, skepticky se vyjádřil i k nominaci Jindrákova zástupce Petra Pirunčíka jako velvyslance na Ukrajině.Právě Lipavský je podle médií zřejmě oním kandidátem na ministra, k němuž má výhrady prezident Miloš Zeman a hodlá ho podle svých slov „vetovat“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

