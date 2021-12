https://cz.sputniknews.com/20211203/ministerstvo-obrany-polska-ceska-republika-hodla-vyslat-sve-vojaky-na-polsko-beloruskou-hranici-16728630.html

Ministerstvo obrany Polska: Česká republika hodlá vyslat své vojáky na polsko-běloruskou hranici

„Probíhají jednání na podporu vojáků polské armády ze strany maďarských a českých jednotek,“ uvedl šéf ministerstva národní obrany Mariusz Błaszczak. „Bavíme se o tom, kdy a v jakém vzorci bychom tuto podporu dostali,“ dodal.Vyjádřil také svou vděčnost za podporu britských a estonských jednotek.Již dříve šéf Kanceláře státní bezpečnosti Polska (BBN) Paweł Soloch informoval o tom, že prezident Andrzej Duda dal souhlas k přítomnosti britských a estonských vojáků na území Polské republiky.Od 2. prosince do 30. dubna tak bude 155 britských a 150 estonských vojáků plnit úkoly související se ženijním a průzkumným zabezpečením operací polských ozbrojených sil prováděných v pohraniční oblasti.Český prezident nabídl Polsku vojenskou pomocPřipomeňme, že český prezident Miloš Zeman na konci listopadu nabídl Polsku vojenskou pomoc při obraně polsko-běloruské hranice.Svému polskému protějšku Zeman píše, že pozorně sleduje situaci na polsko-běloruské hranici, která je podle něj „způsobena zlými úmysly těch, kteří pro svůj vlastní prospěch neváhají zneužít nepřízně osudu druhých“. Podle českého prezidenta se problém týká celé Evropské unie i Severoatlantické aliance.Český prezident dále v dopise uvedl, že pokud Polsko projeví zájem a dojde ke splnění zákonných podmínek, česká armáda je připravena „vyslat k pomoci při obraně hranice Polské republiky své vojáky“.„Příslušníci Ozbrojených sil České republiky jsou v současné době připraveni k okamžitému přesunu,“ podotkl Zeman.Svůj dopis Dudovi zakončil mottem, které se v Česku ujalo během epidemie koronaviru.Mimo Zemana o pomoci Polsku v úterý mluvil i premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj je Česko připraveno vyslat do Polska policisty a případně i vojáky. K vyslání vojáků je ale nutný souhlas obou komor parlamentu.Situace na hranicíchV listopadu se u bělorusko-polských hranic vytvořila skupina migrantů, převážně Kurdů, která čítala více než 2 tisíce osob. Migranti se pokusili prolomit hranici s Polskem na hraničním přechodu Bruzgi (Kuźnica na polské straně), ale pokus byl zastaven polskými bezpečnostními složkami za použití speciálních prostředků. Běloruské úřady připravily v blízkosti hraničního přechodu dopravní a logistické centrum pro migranty.Litva, Lotyšsko a Polsko nedávno informovaly o rostoucím počtu zadržených nelegálních migrantů z Blízkého východu a Afriky na hranicích s Běloruskem a obvinily Minsk z vytváření migrační krize. Minsk uvedl, že není původcem migrační krize. Lukašenko také poznamenal, že Minsk už nebude omezovat příliv nelegálních migrantů do zemí EU: kvůli západním sankcím na to „nejsou peníze ani síly“. Běloruská pohraniční stráž opakovaně tvrdí, že Litva, Polsko a Lotyšsko násilně vyhánějí migranty na běloruské území.

