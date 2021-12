https://cz.sputniknews.com/20211203/na-ukrajine-byl-odhalen-vojensky-plan-nato-pro-pripad-ruskeho-vpadu-16725170.html

Na Ukrajině byl odhalen vojenský plán NATO pro případ „ruského vpádu“

Na Ukrajině byl odhalen vojenský plán NATO pro případ „ruského vpádu“

Šéfredaktor ukrajinského portálu cenzor.net Jurij Butusov na svém Facebooku oznámil, že členské země NATO dospěly ke pozitivním závěrům ohledně možnosti... 03.12.2021, Sputnik Česká republika

„Naši spojenci rozebrali v listopadu možnosti ukrajinské armády, mj. i na místě samém. Hlavním předmětem jejich zájmu je reálná bojeschopnost vojsk v případě eventuální agrese ze strany Ruska. Západ to hodnotí v praktickém zájmu – budou-li účelné rozsáhlé dodávky zbraní na Ukrajinu v případě vpádu. A není to jen hluboké znepokojení, ale reálné záměry, hodnocení reálné situace. Závěry byly celkem pozitivní“, napsal Butusov.Novinář zdůraznil, že se Kyjev nyní snaží Západu ukázat, že v případě „ruské agrese“ dokáže použít všechny zbraně, které má, a bude čekat na neodkladné dodávky od spojenců.Prohlásil přitom, že tou nejlepší variantou by byla pro Ukrajinu přímá účast letectva NATO v hypotetickém konfliktu na straně Ukrajiny.Dodal rovněž, že už nyní USA, Velká Británie a Kanada činí „dost otevřená prohlášení“ na podporu Ukrajiny.Západní média a politici začali v poslední době tvrdit, že Moskva prý soustřeďuje vojska na hranici s Ukrajinou. Jak nejednou vysvětlil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, Rusko přesunuje ozbrojené síly na svém vlastním území a podle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nemusí to nikoho znepokojovat. V Moskvě zdůraznili, že tvrzení o „ruské agresi“ je používáno jako záminka k posílení kontingentu NATO v pohraničních regionech.Ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov uvedl, že se v Donbasu zvýšil počet západních instruktorů. Podle jeho názoru mohou podobná opatření aliance vyprovokovat ukrajinské úřady „k vojenským dobrodružstvím“, což přímo ohrožuje bezpečnost Ruska.Přitom podle informace oficiální mluvčí Ministerstva zahraničních věcí RF Marie Zacharovové poslal Kyjev do Donbasu 125 tisíc vojáků a důstojníků, to znamená polovinu vojenského personálu ozbrojených sil Ukrajiny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

