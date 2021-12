Norsko se postavilo proti aktivitě spojenců NATO u hranic Ruska

https://cz.sputniknews.com/20211203/norsko-se-postavilo-proti-aktivite-spojencu-nato-u-hranic-ruska-16724798.html

Norská ministryně zahraničí Anniken Huitfeldtová v rozhovoru pro noviny VG řekla, že nová vláda vystupuje za omezení pohybu spojenců NATO u hranic Ruska. 03.12.2021, Sputnik Česká republika

Podle jejích slov se norská vláda domnívá, že nehledě na důležitost vojenské přítomnosti Aliance v regionech nejblíže zemi bude pro Oslo lepší, pokud v bezprostřední blízkosti ruských hranic budou zvládat situaci sami, pomocí norských letadel a lodí. Pro království je to důležité, zdůraznila norská ministryně zahraničí.V rámci odpovědí na otázky novinářů během summitu NATO v Rize 30. listopadu Huitfeldtová také uvedla, že má v úmyslu projednat tuto otázku s Velkou Británií a Spojenými státy.Ministryně zároveň poznamenala, že nyní není přítomnost americké armády v oblasti norsko-ruské hranice větší než v jiných obdobích „poválečné éry“.12. listopadu v komentáři mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharové zaznělo, že Moskva je vážně znepokojena návštěvou norské válečné lodi Thor Heyerdahl a jejím vplutím do přístavu Longyearbyen na polárním souostroví Špicberky a vnímá to jako skrytou militarizaci. V tomto případě jde podle slov Zacharovové o rozšíření norského zákona o přístavech a plavebních drahách na Špicberky. Jde o využití infrastruktury souostroví při vojenském plánování obrany Norska, včetně přijímání posil od spojenců NATO.2. listopadu nový norský premiér Jonas Gahr Store prohlásil, že prioritou politiky jeho vlády vůči Rusku musí být udržení pevných dobrých sousedských vztahů a spolupráce s Moskvou. Podle norského premiéra je nutné si uvědomit společnou odpovědnost Ruska a Norska jako arktických pobřežních zemí.Dne 25. října, po jednání s ministryní zahraničních věcí Norska Anniken Huitfeldtovou, ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov vyjádřil přesvědčení, že Norové jsou pragmatičtí lidé. Rusko si chce zachovat pragmatický přístup a zaměřit se na pozitivní momenty, vysvětlil. A vše, co musí Norsko udělat v rámci svých závazků jako člen NATO, bude dělat, a přitom si uvědomovat důležitost vztahů s Ruskem, zdůraznil ruský ministr zahraničních věcí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

