Ovečkin tvrdým zákrokem poslal Američana do knokautu. Video

Ve hře s „černými jestřáby“ mohli Caps a Ovečkin počítat s body: Black Hawks jsou přece jedněmi z outsiderů Západní konference, a Marc-André Fleury dostává nejvíce gólů od Ovi v NHL.Avšak žádná procházka to pro Capitals nebyla. Poprvé vstřelili Fleurymu gól teprve na začátku druhé třetiny úsilím Nicka Dauda, v tomto okamžiku už ale Washington prohrával. Brzy na to „jestřábi“ už zase vedli, a teprve na konci druhé třetiny se konečně dokázaly hvězdy Capitals vyznamenat: Ovečkin vyhodil, zasáhl brusli obránce, a Kuzněcov poslal puk do branky.Byl to 38. bod pro Ovečkina v této sezóně – i nadále zápasí s MacDavidem a Dreiseitlem o Art Ross Trophy. A na samém začátku druhé třetiny utkání s Chicagem znovu ukázal Alexandr své silové možnosti – mohutným zákrokem položil na led obránce Black Hawks Connory Murphyho. Ten ztratil dokonce prostorovou orientaci, jakoby ho přejel buldozer!S ruským hokejistou si to chtěl dokonce vyřídit Jake MacCabe, omezilo se to ale jen na obyčejnou mačkanici. Ze strany Alexandra to přece nebyla špinavá hra (neudeřil do hlavy), a vinu na tom má částečně i sám Murphy, který se nedokázal na útok připravit. Pro amerického obránce hra tím bohužel skončila – Connor odešel do šatny, a „jestřábi“ zůstali s pěti obránci.To ale nijak neovlivnilo bojovnou náladu Black Hawks. Dokonce po třetím gólu od Washingtonu na samém začátku třetí třetiny Chicago nepovolil, hrál dál velmi jistě a dokázal vyrovnat – brankáře Vanečka „prostřelil“ Seth Jones.Za skóre 3:3 byla hra prodloužena (v prodloužení Washington konečně neprohrál), a pak i trestné střílení. V něm ale nedokázali Capitals porazit Fleuryho – neúspěšnými byly pokusy Kuzněcova, Spronga i Ovečkina. Ano, Alexandr chtěl zachránit svůj tým posledním nájezdem (za Chicago už skóroval Cane), nebyl to však jeho den. A nebyl to ani den Washingtonu, který na domácím hřišti nečekaně prohrál s jedním z nejslabších mužstev této sezóny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

