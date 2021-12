https://cz.sputniknews.com/20211203/sexy-kocka-blanarovicova-opet-vsem-vyrazila-dech-sokovala-vyzyvavymi-saty-s-vysokym-rozparkem-16718520.html

„Sexy kočka“ Blanarovičová opět všem vyrazila dech. Šokovala vyzývavými šaty s vysokým rozparkem

„Sexy kočka“ Blanarovičová opět všem vyrazila dech. Šokovala vyzývavými šaty s vysokým rozparkem

Yvetta Blanarovičová má šmrnc a je dáma každým coulem. I když už nepatří mezi nejmladší ženy, stále je šik a dokáže být velmi sexy. Naposledy to dokázala svým... 03.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-03T06:44+0100

2021-12-03T06:44+0100

2021-12-03T06:44+0100

celebrity

instagram

fotografie

yvetta blanarovičová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1b/13388778_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_52d54e8c55bd42ca0285541a4b124d06.jpg

I když fotografie zřejmě není nejaktuálnější, nemění to nic na tom, že Blanarovičová je opravdu kost. Její vzhled a postavičku by jí totiž mohly závidět kdejaké ženy.Blanarovičová si tentokrát na focení vybrala přiléhavé světlé dlouhé šaty. Vrchní část je tvořena kamínky, spodní část oživuje vysoký rozparek. A nechyběly ani boty na vysokém podpatku. Zkrátka sexy a šik outfit, jak má být!A reakce se jenom hrnuly. „Nádherná, sluší! Moc chválím,“ zaznělo.Někteří nedokázali uvěřit tomu, že na svůj věk vypadá tak skvěle. „58 let, pardon, Wikipedie… WTF, nádherná baba!“ uvedla jedna z žen.„Wau, jste nádherná,“ uváděli další a jiní se přidávali: „Wow... Krásná fotografie.“Z pohledu na Blanarovičovou šli mnozí do kolen. „To je miss world, sexy Yvetta. Bravo,“ uvedli.„Krásná žena, moc vám to sluší, Yvettko. Vypadáte porad stejně,“ hlásal jiný komentář.Yvetta BlanarovičováYvetta Blanarovičová je slovenská herečka a zpěvačka, která již dlouhá léta žije v Praze. Pokud jde o její vzdělání, má vystudovanou státní konzervatoř v Žilině a Pražskou konzervatoř.Tato sympatická kráska si zahrála v několika filmech, přičemž ji asi nejvíce proslavila role čertíka ve filmové pohádce Princezna ze mlejna režiséra Zdeňka Trošky. Do povědomí diváků se dostala i díky roli čarodějnice Černavy v pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci.Objevila se také v oblíbených seriálech – české Pojišťovně štěstí či slovenské Ordinaci v růžové zahradě. Známá je i ze seriálu Ulice. Půvabná Slovenka ale působí také v divadle, kde byla obsazena například do několika rolí v Národním divadle a v Realistickém divadle v Praze. Věnuje se i dabingu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211202/tohle-jite-je-to-silenstvi-zamestnanec-mcdonalds-ukazal-karbanatky-pro-burger-a-sokoval-divaky-16717530.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

instagram, fotografie, yvetta blanarovičová