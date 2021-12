https://cz.sputniknews.com/20211203/slovenske-vlade-dochazi-trpelivost-neockovani-at-spolufinancuji-svou-lecbu-zni-navrh-16732386.html

Slovenské vládě dochází trpělivost. Neočkování ať spolufinancují svou léčbu, zní návrh

Lockdown zatím nezabral a slovenská vláda řeší, jak ulevit zdravotnictví v boji proti koronaviru. Předsedkyně parlamentního zdravotnického výboru Jana Bittó... 03.12.2021, Sputnik Česká republika

Návrh na spoluúčast neočkovaných covid pacientů na financování léčby koronaviru poslankyně z koaliční strany SaS vyslovila ve čtvrtek večer ve vysílání pořadu Na hraně televize Joj.Reagovala tak na informace, které zveřejnilo slovenské ministerstvo zdravotnictví. Suma léčby neočkovaných pacientů s covidem-19 se vyšplhala na 37,5 milionu eur (953 milionů korun). Mezitím léčba naočkovaných pacientů stála 2,53 milionu eur (64,3 milionu korun).Tento krok by měl být právně vymahatelný. Spoluúčast však podle ní neznamená, že by neočkovaný pacient musel platit celou léčbu ze svého. Pro řadu z nich by to bylo likvidační. Chce se ale inspirovat tím, jak je nastavena spoluúčast například při dopravních nehodách.Cigániková považuje tuto diskuzi za férovou.I navzdory lockdownu na Slovensku pokračuje růst případů nákazy koronavirem. Během čtvrtka laboratoře pomocí PCR testů odhalily 15 278 osob. V nemocnicích je s covidem-19 hospitalizováno 3 404 pacientů, z toho 630 je na jednotce intenzivní péče. Zhruba 85 % hospitalizovaných pacientů není plně naočkováno.V současné době na Slovensku není naočkována zhruba polovina populace. Zhruba 35 procent lidí bylo naočkováno druhou dávkou vakcíny, zatímco třetí dávku dosud dostalo jen 8,2 procent obyvatel. Kolem 5,5 procent se nechalo naočkovat první dávkou.Aby ministerstvo financí motivovalo rizikové skupiny k očkování, navrhlo dávat poukazy v hodnotě 500 eur pro osoby starší 60 let, kteří se nechají naočkovat posilující dávkou. Přibližně půjde o 1,2 milionu osob, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území Slovenska. Poukaz by přitom mohla použít i jiná fyzická osoba. Návrh projednají poslanci ve zkráceném režimu.Slovenská vláda dne 24. listopadu zavedla dvoutýdenní lockdown a nouzový stav na dobu 90 dní. K očkování své spoluobčany vyzvali kromě současné hlavy státu Zuzany Čaputové i bývalí prezidenti Rudolf Schuster, Ivan Gašparovič a Andrej Kiska.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

