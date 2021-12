Soud vzal do vazby pět osob, které jsou obviněné z obchodování s lidmi na území Ústeckého kraje

https://cz.sputniknews.com/20211203/soud-vzal-do-vazby-pet-osob-ktere-jsou-obvinene-z-obchodovani-s-lidmi-na-uzemi-usteckeho-kraje-16732992.html

Místo práce v Anglii čekala otročina. Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili pět osob z Ústeckého kraje, které měly... 03.12.2021, Sputnik Česká republika

Na akci s krycím názvem Zbojník spolupracovali Češi s britskými kolegy z Nottinghamshire Police.Otrokáři si prý záměrně vybírali osoby s minimálním sociálním zázemím, bez blízkých příbuzných, aby měli jistotu, že po zotročených nebude nikdo pátrat. Svým obětem pak nabízeli ubytování a velký finanční výdělek v okolí britského Nottinghamu, ale jednalo se o nepravdivý příslib.Pachatelé pak podle kriminalistů dopravili do Británie nejméně čtyři muže a jednu ženu. Následně využili mimo jiné toho, že jejich oběti se v cizí zemi nedokázaly domluvit.Ženu také podle něj nutili k provozování prostituce, přičemž poskytování sexuálních služeb nabízeli na internetu.Věc dozoruje Krajské státní zastupitelství v Ústí na Labem. Všech pět osob je ve vazbě. Za obchodování s lidmi a kuplířství hrozí třem obviněným tresty od pěti do dvanácti let, zbylým dvěma obviněným hrozí tresty od dvou do deseti let.Připomeňme, že před dvěma lety česká policie již řešila podobný případ obchodování s lidmi ve Velké Británii. Čtyři Češi během let 2004 až 2017 dostali do Británie minimálně jedenáct mužů a čtyři ženy, kterým odebrali doklady a pod výhrůžkou nebo za použití násilí je měli nutit k různým činnostem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

