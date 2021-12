https://cz.sputniknews.com/20211203/strougal-a-vajnar-z-toho-jeste-nejsou-venku-ustavni-soud-naridil-zalobcum-opet-posoudit-jejich-stav-16727983.html

Štrougal a Vajnar z toho ještě nejsou venku. Ústavní soud nařídil žalobcům opět posoudit jejich stav

Ústavní soud nařídil žalobcům, aby se opět zabývali případem bývalého československého premiéra Lubomíra Štrougala a někdejšího ministra vnitra Vratislava... 03.12.2021, Sputnik Česká republika

O zastavení stíhání loni v září rozhodlo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1. Důvodem bylo, že Štrougal a Vajnar sice podle žalobců zločin spáchali, ale nejsou schopni dále chápat smysl trestního řízení. Letos toto rozhodnutí potvrdil náměstek městského státního zástupce. Právě jej dnes Ústavní soud zrušil.Ústavní soud rozhodoval na podnět šesti lidí z Německa, kteří jsou zranění nebo pozůstalí po obětech střelby na hranicích. Podle nich znalci, kteří vypracovali klíčový posudek, byli podjatí kvůli svému dřívějšímu působení během komunistického režimu.Jeden znalec totiž dříve působil u ozbrojených sil, a to v útvaru, který měl na starosti ochranu vzdušného prostoru. K usmrcení uprchlíků z Československa totiž mohlo docházet, i došlo, při sestřelení letadel. Ústavním soudcům se rovněž nelíbilo, že měl prověrkou pro přístup k přísně tajným dokumentům.V případě druhého znalce ústavní soudci upozorňují, že i on disponoval v době nedemokratického režimu obdobnou prověrkou a ve vypracování znaleckého posudku spolupracoval s prvním znalcem. Štrougala a Vajnara začal stíhat policejní Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v listopadu 2019. Oba někdejší vysocí komunističtí funkcionáři byli obviněni ze zneužití pravomoci, za což jim hrozil trest ve výši 2 roky až 10 let vězení. Obviněný byl i bývalý generální tajemník KSČ Miloš Jakeš, který ale později v 97 letech zemřel. Štrougalovi je nyní 97 let a Vajnarovi 91 let.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

