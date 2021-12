Tři oříšky pro Popelku? Norové udělali z české pohádky propagaci homosexuality

https://cz.sputniknews.com/20211203/tri-orisky-pro-popelku-norove-udelali-z-ceske-pohadky-propagaci-homosexuality-16727277.html

Vždy elegantní Libuška Šafránková, legendární Václav Vorlíček, věčný princ Pavel Trávníček. Tak si převážná většina Čechů pamatuje pohádku Tři oříšky pro Popelku. Do těchto Vánoc. Letos se vztah k nádherné pohádce s hudbou Karla Svobody a písní Karla Gotta může prudce změnit. Bude přijímána jako feministická agitka s LGBT úklonem.O co jde? Norové se rozhodli, že si natočí vlastní verzi Vorlíčkovy pohádky nazvanou „Tre nøtter til Askepott“, v překladu Tři přání pro Popelku. A půjde o zcela jiný film.Výkonná producentka norského snímku slibuje pohádku „neuvěřitelně moderní a feministickou, ale okouzlující a atmosférickou“ a tvůrci v čele s režisérkou Cecilií A. Mosli, která dosud pracovala pro televizi, lákají na „zasněžené lesy, jiskřivé norské hory, jízdu, lukostřelbu a samozřejmě zámecký ples s pořádnou dávkou magie“.Zkrátka, českou poetiku v norské verzi Vorlíčkova filmu nenajdeme. A Norové jdou ještě dál. V pohádce se mají líbat dva muži. Jde o mix dvou módních trendů dneška - feminismu a propagace LGBT.Situaci se pokusil vyžehlit český distributor norského pokusu Bontonfilm. Dušoval se, že v českých kinech homosexuální polibek diváci neuvidí. Norové vyvedli distributora z omylu. Gayové budou.„Takzvaná mezinárodní verze, která je právě v procesu, bude naprosto identická s norskou verzí. Všechny země, které budou film vysílat, promítnou naprosto stejný snímek,“ zaznělo ze severu.Česká média přinesla reakci na norský kousek. A nejsou od norských diváků příliš vstřícné. „S původním filmem se to nedá srovnat. Herecké výkony jsou přepjaté, dialogy chatrné a bez citu. Jediné plus představují scenérie a lokace,“ oceňuje jeden z diváků v internetové diskusi vybraná místa natáčení včetně skanzenu Maihaugen u Lillehammeru.Jiný konstatuje, že „novinka bohužel nepřidává k originálu nic - kromě několika vynucených moderních dodatků, jako je polibek mezi dvěma muži. A humor zmizel“.Pohádka se bude kromě Norska promítat i v Německu, Polsku, Rakousku, Česku a na Slovensku. V českých kinech ji bude možné shlédnout od 23. prosince. Ale proč si kazit Vánoce?O norské Popelce a propagandě jiných hodnot Sputnik hovořil s poslankyní za SPD a místopředsedkyní sněmovního výboru pro zdravotnictví Karlou Maříkovou.V této souvislosti vznikl skandál. Český distributor údajně chce norskou verzi naší pohádky cenzurovat, vystřihnout polibek dvou mužů. To se Norům a některým českým aktivistům nelíbí. Je to skandál?„Motat hlavu dětem je skandál, a ne vystřižení této části. Toto není cenzura, ale ochrana dětí před propagandou. Je vidět, že propaganda jede na plné obrátky a začínají už od těch nejmenších. Ať si tedy nechají tu svou verzi s LGBT propagandou doma, když mají problém s vystřižením zmíněné části,“ je přesvědčena paní Maříková.Je opravdu nutné, aby pohádky obsahovaly propagandu LGBT?„Žádná propaganda nemá v pohádkách co dělat, děti jsou snadno ovlivnitelné a nejsou schopné posoudit, co je dobré a co je manipulace. Jediný cíl propagandy LGBT je nabourat tradiční hodnoty. Nepamatuji si, že by někdy byl někdo v České republice diskriminován kvůli sexuální orientaci, je to každého osobní věc, ale určité skupiny toho začaly zneužívat a jdou tak daleko, že se snaží ovlivňovat už i děti,“ říká poslankyně za SPD Karla Maříková.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

