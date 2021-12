Úslužný vlezdoprdelka! Jurečka poskytl Zemanovi dárek. Uživatelé Twitteru ale jeho nápad neocenili

„Jste s těmi dary trapní pane Jurečko. To bylo řečí před volbami o 66 a teď, když máte svoje koryta jistá, tak mu lezete bezostyšně do zadku! Poznáte to v příštích volbách - na to se fakt nezapomíná. A co přinesou další ministři ke kolaborantovu výslechu? Koláče a víno? Hanba!“ soptili hněvem na adresu šéfa lidovců v komentářích pod jeho tweetem.