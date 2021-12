Nikonorovová poznamenala, že nová verze řešení konfliktu, kterou předložili, by mohla pomoci zastavit ostřelování, které trvá dodnes.Zástupci DLR podle ní změnili návrhy týkající se koordinačního mechanismu vytvořeného k provedení dodatečných opatření ke kontrole příměří v Donbasu.Tiskový tajemník delegace DLR Vladislav Moskovskij na svém kanálu Telegram uvedl, že republika vypracovala návrh prohlášení kontaktní skupiny ohledně mechanismů provádění opatření k zastavení střelby v Donbasu.Podle jeho slov návrh obsahuje oficiální vyvrácení ze strany Kyjeva prohlášení o povolení ukrajinských ozbrojených sil ke střelbě, spuštění ověřovacího mechanismu a zabránění porušování příměří, „zajištění nevyhnutelnosti trestu za spáchaná porušení“.Předtím ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že počet západních instruktorů v Donbasu vzrostl. Podle jeho názoru mohou takové akce zemí NATO vyprovokovat ukrajinské orgány „k vojenským dobrodružstvím“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Ministryně zahraničních věcí republiky Natalja Nikonorová sdělila, že do Kyjeva byly zaslány nové návrhy na stabilizaci situace v Donbasu.„Naším hlavním cílem... 03.12.2021, Sputnik Česká republika

V DLR uvedli, že zaslali Ukrajině návrhy na stabilizaci situace

Sledujte nás na

Ministryně zahraničních věcí republiky Natalja Nikonorová sdělila, že do Kyjeva byly zaslány nové návrhy na stabilizaci situace v Donbasu.„Naším hlavním cílem je vrátit Ukrajinu do rámce jednání, do rámce mírového diplomatického urovnání procesu,“ řekla v pořadu Prvního kanálu.