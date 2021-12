https://cz.sputniknews.com/20211203/vedci-zjistili-pricinu-krevnich-srazenin-po-ockovani-vakcinou-astrazeneca--16719753.html

Vědci zjistili příčinu krevních sraženin po očkování vakcínou AstraZeneca

Vědci zjistili příčinu krevních sraženin po očkování vakcínou AstraZeneca

Skupina vědců ze Spojených států a Velké Británie identifikovala pravděpodobnou příčinu trombóz, které ve vzácných případech vznikají po očkování proti... 03.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-03T07:57+0100

2021-12-03T07:57+0100

2021-12-03T07:57+0100

zdraví

vědci

vakcína

studie

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/15197884_0:2:2000:1127_1920x0_80_0_0_fb12ccb63fe98da1e51755bdba473d40.jpg

Podle studie má na vznik trombózy pravděpodobně vliv to, jak se adenovirus použitý ve vakcíně AstraZeneca k přenosu genetického materiálu koronaviru do buněk váže na specifický protein v krvi, známý jako destičkový faktor 4 (PF4). Proces vazby může v imunitním systému spustit řetězovou reakci, která vede ke vzniku krevních sraženin.Podle vědců se trombóza po očkování objevuje jen ve velmi vzácných případech, protože k jejímu vzniku musí nastat celý řetězec složitých událostí.Evropská léková agentura (EMA) již dříve varovala, že u vakcín AstraZeneca a J&J byly hlášeny ojedinělé případy trombóz. Tento vzácný nebezpečný vedlejší účinek byl přidán do popisů přípravků a lékaři provádějící očkování byli instruováni, aby informovali pacienty a vyzvali je ke sledování svého stavu po očkování.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211202/platnost-ockovacich-certifikatu-bude-od-roku-2022-trvat-jen-9-mesicu-16715343.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vědci, vakcína, studie, koronavirus