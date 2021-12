https://cz.sputniknews.com/20211203/vojtech-se-pripravuje-vyhlasit-povinne-ockovani-od-brezna-2022-16730720.html

Vojtěch se připravuje vyhlásit povinné očkování. Platit by mělo od března 2022

Vojtěch se připravuje vyhlásit povinné očkování. Platit by mělo od března 2022

Adam Vojtěch dnes na tiskové konferenci oznámil, že ministerstvo zdravotnictví připravuje vyhlášku o povinném očkování proti covidu-19. Opatření se bude týkat... 03.12.2021, Sputnik Česká republika

„Když se podíváme na vyjádření evropských politiků, tak je jasné, že Evropa se obrací k povinné vakcinaci proti covid-19. Česko by mělo jít rovněž touto cestou. Vyhlášku budeme navrhovat, jak byla připravována,“ uvedl Vojtěch. Povinnost očkování začne podle dosavadních informací platit od března příštího roku. V této době však již bude u moci nová vláda, která bude mít příležitost nařízení změnit.„Jestli budoucí vláda vyhlášku změní, to už samozřejmě bude na ní. Samozřejmě to klidně udělat může, je to v její kompetenci. Za nás jsme přesvědčeni o tom, že je to v tuto chvíli správná cesta,“ doplnil Vojtěch.Vojtěch následně poznamenal, že se nyní na ministerstvu diskutuje také o tom, jak zabránit masivnímu šíření viru během Vánoc, když se lidé aktivně setkávají v rodinách či s přáteli. Podle ministra to vytváří značné riziko, že by Česko po Novém roce mohlo čelit opětovnému nárůstu nakažených a hospitalizovaných. „Určitě budeme včas komunikovat, jak trávit vánoční svátky,“ řekl k tomu.

