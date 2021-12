https://cz.sputniknews.com/20211203/vykonny-reditel-ivk-jiri-weigl-se-zameril-na-covidove-paradoxy-co-nikoho-nezajima-ale-melo-by-16735039.html

Výkonný ředitel IVK Jiří Weigl se zaměřil na covidové paradoxy. Co nikoho nezajímá, ale mělo by?

Výkonný ředitel IVK Jiří Weigl se zaměřil na covidové paradoxy. Co nikoho nezajímá, ale mělo by?

Výkonný ředitel Institutu Václava Klause (IVK) Jiří Weigl se ve svém článku na daném webu věnuje tématu koronaviru. Konkrétně se zaměřil hned na několik... 03.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-03T22:29+0100

2021-12-03T22:29+0100

2021-12-03T22:29+0100

česko

názor

koronavirus

jiří weigl

institut václava klause

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/941/24/9412443_0:266:2048:1418_1920x0_80_0_0_70152942c783611270aa98a6fb67f1aa.jpg

Weigl hned v úvodu svého textu poukazuje na to, že covidová pandemie dosahuje nových vrcholů, které se ale nikdo nesnaží přesvědčivě vysvětlit. Poznamenává, že vakcinace tak není žádnou tečkou za epidemií a ochranou druhých, jak dříve odborníci s neochvějnou jistotou tvrdili. To jim ale dle Weigla vůbecnebrání v tom, aby hlásali další podobné pravdy…Výkonný ředitel IVK navíc připomíná, že ač Česko v očkování mírně zaostává za západní Evropou, cca 60% proočkovanost není vůbec špatná.A řeč přišla také na „strašlivou jihoafrickou variantu viru zvanou omikron, která prý v hrůznosti překoná vše dosud viděné“, jak uvádí dotyčný. A to je dle jeho slov problém.Poznamenává přitom, že v samotné jižní Africe se ale nic mimořádného neděje. Nekoná se ani žádná dramatická exploze covidu, jako je tomu u nás. A přivádí i čísla - v době, kdy celá hysterie vypukla, 25. 11. 2021 v 60 miliónové JAR odhalili 2 465 nových pozitivních případů nákazy, zatímco v desetimiliónové ČR to bylo tentýž den 27 819.Domnívá se tedy, že JAR se hodí z jiného důvodu. Podle něj tam totiž kromě jiných národností žijí i početní bílí Afrikánci holandského původu, kteří mají zvláštní hlubokou historickou vazbu na Nizozemí, kde právě v minulých dnech proběhly v Evropě nejdramatičtější a nejnásilnější protesty a vzpoury občanů proti nastupující covidové diktatuře.Zmiňuje ale to, že se nikdo nesnaží vysvětlit, jak se desítky nakažených v relativně covidově nedramatickém JARu dostaly na palubu letadel mířících právě do proticovidovou rebelií zasaženého Holandska.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211203/chranila-jste-tuto-vladu-na-sorosovy-pokyny-fico-chce-po-caputove-aby-vyzvala-vladu-k-demisi-16733669.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

názor, koronavirus, jiří weigl, institut václava klause