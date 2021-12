Vyzkoušejte tento tip na perfektní cuketové karbanátky. Ocení je i ti, kteří drží dietu

https://cz.sputniknews.com/20211203/vyzkousejte-tento-tip-na-perfektni-cuketove-karbanatky-oceni-je-i-ti-kteri-drzi-dietu-16723860.html

Hledáte recept na chutnou večeři či oběd? Cuketové česnekové karbanátky jsou zdravým a velmi lahodným pokrmem, který je třeba určitě vyzkoušet. 03.12.2021, Sputnik Česká republika

Cuketové česnekové karbanátky kombinují nastrouhanou cuketu s česnekem, parmazánem a bylinkami. Mohou se podávat s pikantní omáčkou či kečupem. Záleží však na vašich chutích. Pokrm je vhodný jako předkrm, večeře či dokonce i lehčí hlavní jídlo, se kterým nic nezkazíte, i když držíte dietu.A jak si vyrobit cuketovou pochoutku s česnekem? Krok jedna zní - připravte si tyto suroviny!Postup přípravy:1. Předehřejte si troubu na 200˚C. Plech lehce potřete olejem nebo vyložte pečicím papírem.2. Odstraňte přebytečnou šťávu z cukety. Klíčem k úspěchu tohoto receptu je vymačkat z nastrouhané cukety co nejvíce šťávy. Tak dosáhnete toho, že budou karbanátky zvenčí křupavé a zevnitř jemné.3. Cuketu dobře opláchněte pod čistou tekoucí vodou. Odřízněte konce a nastrouhejte cuketu na hrubém struhadle. Pokud máte velkou cuketu, překrojte ji na polovinu a před strouháním vyjměte semínka. Nastrouhanou cuketu zabalte do čisté kuchyňské utěrky a pomačkejte ji, abyste vyždímali vodu.4. Teď smíchejte všechny suroviny dohromady. Když je cuketa už víceméně suchá, dejte ji do středně velké mísy. Nasekejte bylinky, očistěte a nastrouhejte česnek a přidejte do mísy spolu s vejcem, parmazánem, strouhankou, solí a pepřem. Míchejte, dokud se všechno dobře nespojí.5. Další krok spočívá ve tvarování cuketových karbanátků. Vezměte jednu polévkovou lžíci cuketové směsi, vytvarujte malou kouli a položte na připravený plech. Postupně to opakujte se zbývající směsí.6. A následuje pečení v předehřáté troubě. Placky upečte dozlatova a podávejte teplé s rajčatovou omáčkou, kečupem nebo chilli omáčkou.Tip: Pokud vám karbanátky náhodou zůstanou, skladujte je v chladničce ve vzduchotěsné nádobě. Vydrží až 5 dní. Pokud si je budete chtít ohřát, vložte je do předehřáté trouby na 200˚C a pečte, dokud se neohřejí. Trvá to asi 5 až 8 minut.Jak zmrazit cuketové česnekové karbanátkyPostupujte podle receptu a nechte cuketové karbanátky vychladnout. Položte je v jedné vrstvě na pečící plech a rychle je zmrazte po dobu jedné hodiny. Když jsou cuketové placky zmražené, vložte je do sáčku určeného do mrazničky. V mrazničce je můžete skladovat 4 měsíce.Ohřívejte předehřátím trouby na 200 °C. Zmražené cuketové karbanátky nemusíte rozmrazovat a můžete je položit hned na plech a pečte, dokud se nepřehřejí a nejsou zvenčí křupavé, tedy 10 až 15 minut.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

