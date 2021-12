https://cz.sputniknews.com/20211203/zakon-za-vyjimecnych-casu-povinne-ockovani-pohledem-dvou-pravniku-16727436.html

Zákon za výjimečných časů. Povinné očkování pohledem dvou právníků

Zákon za výjimečných časů. Povinné očkování pohledem dvou právníků

Dle průzkumu se 58,5 % Čechů staví proti povinnému očkování. Vláda v demisi rozhodla o zavedení opatření pro vybrané občany od jara 2022.

Kabinet Andreje Babiše nařídil, že by od března příštího roku mělo platit povinné očkování pro lidi starší 60 let a vybrané profese, zejména lékaře, hasiče a policisty. Za jedinou možnou cestu označil vakcinaci i prezident Miloš Zeman. Přesto se ve společnosti k této otázce negativně staví až 58,5 % obyvatel. Údaje o veřejném názoru získala společnost SANEP koncem listopadu.Zatímco státy EU zavádějí povinnou vakcinaci zatím jen pro vybrané skupiny obyvatel, sousední Rakousko jako první evropský stát nařídilo povinné očkovaní pro všechny kategorie svých občanů. Německá kancléřka Angela Merkelová podpořila povinné očkování od února, rozhodnutí ale zůstává na jejím nástupci Olafovi Scholzi a Spolkovém sněmu.Na nutnost zvážení povinného postupu upozornila ve středu i šéfka Evropské komise Ursula vod der Leyenová, podle které k tomu podněcuje nová mutace koronaviru, omikron. V komentáři ovšem upozornila, že se jedná o její soukromý názor a EK nehodlá státům do jejich výsadní pravomoci mluvit.Diskuzi o oprávněnosti razantního kroku států právníci probírají delší dobu a ve svých argumentech apelují jak na předchozí právní incidenty, tak i na formulace Ústavy ČR a národních právních norem ve zdravotnictví. V komentáři Sputniku pro a proti tomuto opatření z pohledu zákona posoudili advokát a rozhodce Rozhodčího soudu při HK a AK ČR Jiří Vyvadil a advokát a vysokoškolský pedagog Zdeněk Koudelka.Kritici povinné vakcinace tvrdí, že je v rozporu s Ústavou. Její zastánci však uvádějí, že neexistuje žádná právní překážka pro její zavedení. Co si o tom myslíte Vy?JUDr. Jiří Vyvadil: Málokdy souhlasím s předsedou Ústavního soudu, pro jeho upřílišněnou podporu liberální demokracie a kritiku prezidenta Zemana i dosavadního premiéra Babiše, které nezřídka označoval za stoupence autokracie či populisty. Tím spíše je hodnotné, když tento evropský „liberál“ na dotaz ohledně možnosti povinného očkování pronesl následující kategorická slova, která vyšla v rozhovoru pro portál Aktuálně.cz. A zdá se mi dobré uvést i jeho širší argumentaci: „Vlády v různých zemích využívají zvláštní krizové situace k prosazování takových svých představ a zájmů, které by v normálních podmínkách parlamentní demokracie prosazovaly velmi obtížně. Je však povinností každé vlády učinit maximum pro to, aby veřejné zdraví ochránila.“Podle slov pana předsedy má Ústavní soud za sebou již několik judikátů a jednoznačně uznal, že existují situace, kdy povinné očkování vláda nařídit může. Jedním z uvedených případů bylo například povinné očkování pro děti přijímané do mateřských školek.Rychetský poukázal, že Československo má velmi významnou zkušenost z doby po druhé světové válce. „Kdyby nedošlo k očkování proti záškrtu a pravým neštovicím, tak by zcela nepochybně Evropa zažila další morovou ránu,“ uvedl. Podle něho jsou situace, kdy má stát nejen právo, ale i povinnost očkování nařídit. Zároveň ovšem připouští, že existují i případy, kdy se jedinec může povinnému očkování vyhnout.Za svou osobu konstatuji, že nevidím v této pandemii jiné řešení, než povinné očkování, neboť vše nasvědčuje, že naše víra v létě, že vše nejhorší máme za sebou, se ukázala bohužel příliš naivní.doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D: Osoby na území Čech, Moravy a Slezska jsou povinny se podrobit plošnému pravidelnému očkování, které stanoví vyhláška ministerstva zdravotnictví. Vyhláška však musí respektovat zákonné zmocnění v § 46 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, který umožňuje nařídit toto očkování k zamezení vzniku a šíření závažných infekčních onemocnění.Podle zákona má být očkování povinné, pokud zamezuje vzniku a šíření nemoci. Jsou podle Vás tyto podmínky splněny či nikoliv?Jiří Vyvadil: Vy jste vytrhla dvě věty ze zákona. Naopak je rozhodující, zda bude covid-19 jednoho dne zahrnut do vyhlášky č. 537/2006 Sb. Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem. Mimochodem již nyní ji chtěl do ní zahrnout ministr Vojtěch. Zatím neuspěl. O povinném očkování už začala hovořit předsedkyně Evropské komise, a rovněž i nový kancléř SRN.Samozřejmě, a mimo vší pochybnost povinné očkování proti covidu-19 do značné míry zamezuje vzniku a šíření nemoci.Zdeněk Koudelka: Tomuto požadavku covidové očkování neodpovídá, protože nedokáže zabránit šíření infekce. Nákaza třikrát očkovaného prezidenta republiky a plně očkovaného ministra zdravotnictví to dokazuje. Dokazují to i týdenní čísla nově hospitalizovaných k 27. 11. 2021 v nemocnicích, v poměru 2 184 neočkovaných na 1 754 očkovaných, tedy asi 55 % neočkovaných : 45% očkovaných. Zákon umožňuje povinné očkování k zamezení vzniku a šíření nemoci, nepoužívá pojem pouhého omezení nemoci.Vakcína má pozitivní dopad na charakter průběhu nemoci. Ovšem povinné pravidelné očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví nelze vyhláškou nařídit z důvodu lehčího průběhu nemoci, ale jen z důvodu zabránění šíření infekce. Očkování, které nebrání šíření infekce, nemůže být nařízeno pouhou vyhláškou, ale musí být změněn zákon.Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch v neděli uvedl, že povinná vakcinace se může zavést u pracovníků ve zdravotnictví, sociálních službách, u hasičů, policistů nebo vojáků. Může se dotknout také zaměstnanců Vězeňské služby a zpravodajských služeb. Jak hodnotíte celkový přínos tohoto možného kroku? Může podle Vás vyvolat nespokojenost odborníků z těchto vybraných druhů povolání?Jiří Vyvadil: Úplně na rovinu. Kde to jsme, když například zdravotníci, kteří léčí lidi a vidí ty důsledky neočkování se odmítají očkovat. A nebo policisté ? Kdo jiný než policista by měl dodržovat řád? A oni se odmítají očkovat? Samozřejmě, že by to měli dostat rozkazem.Zdeněk Koudelka: Vyhláškou lze nařídit omezené zvláštní očkování pro stanovený okruh osob, které mají být zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění. Toto zmocnění neumožňuje plošně stanovit tuto povinnost zdravotníkům, hasičům či vojákům, ale jen těm osobám, které budou na ohrožených pracovištích. Tedy je možné tak nařídit očkování osob na covidových odděleních nemocnic, případně záchranné službě. Zákon však neumožňuje takto postupovat vůči osobám, které nejsou na ohrožených pracovištích, např. jsou na očním oddělení, kde se covid neléčí. Rozdílný přístup by měl být i u hasičů či vojáků. Voják, který může být nasazen v rámci covidové pomoci do ohroženého domova důchodců, se očkování bude muset podrobit, ale voják, který je pilot, tak se na něj povinné zvláštní očkování nevztahuje, protože pilotní kabina není pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění.Jak se stavíte k nedávné propagaci očkování proti covidu-19, které zavedlo ministerstvo zdravotnictví? Je podle Vás účinné?Jiří Vyvadil: Já možná odbočím. Ukazuje se, že propagace očkování je na nic. Joe Biden, americký prezident triumfálně vítězil s myšlenkou, že do 4. července, tedy ke dni nezávislosti učiní Ameriku nezávislou na covidu. Výsledek je tragický. Tak jako u nás v menším i u nich ve velkém odpůrci opatření zaútočili a USA zažívají tragické nárůsty nakažených i mrtvých. A abych byl spravedlivý. Každý ví, že uznávám Putina, ale je pro mě nepochopitelné, že nezavelel. Když vidím ty tisíce mrtvých, kladu si otázku, jak Rusko pomyslně mohlo vyhrát 2. světovou válku. Pandemie prostě není o diskuzi. Číňané nediskutují, možná jsou až extrémně tvrdí ale na 1,4 miliardy obyvatel mají desítkové nárůsty obětí a růst HDP stále přes 8 %.Ale dobře, ať nešířím malověrnost. 30. listopadu se odcházejícímu premiérovi podařil skvělý a moudrý tak. Pozval na tiskovou konferenci Lékaři pomáhají Česku také designovaného premiéra Fialu a společně vyzvali lidi k očkování.Takové gesto tady už několik let nebylo a věřím, že to působilo velice povzbudivě.Zdeněk Koudelka: Ministerstvo zdravotnictví v přípise z 29. 11. 2021 sdělilo, že nemá údaj, kolik zobrazených osob v „brutální“ reklamě na covidové očkování bylo očkováno. Z toho plyne, že není schopno vyloučit, že jsou pro potřeby brutální reklamní kampaně pro očkování zobrazeni covidem nemocní očkovaní lidé. Je to asi tak, jako by v kampani varující před kouřením byly použity fotky lidí s rakovinou plic, kteří jsou nekuřáci.Kdy a za jakých podmínek by mohl nastat správný čas k zavedení povinného očkování pro širokou populaci lidí, nejen vybrané kategorie zaměstnanců?Jiří Vyvadil: Ihned, jakmile k tomu vládnoucí politici najdou sílu. Zkusilo to už Rakousko a pustilo se do toho i Řecko. Nelze otálet.Zdeněk Koudelka: Nejsem zastánce covidového povinného očkování.Děkujeme panu Vyvadilovi a panu Koudelkovi za rozhovor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

