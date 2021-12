https://cz.sputniknews.com/20211204/antivax-tabor-ma-jasno-po-svem-zahradil-radi-jak-optimalizovat-vakcinaci-16738975.html

Antivax tábor má „jasno“ po svém. Zahradil radí, jak optimalizovat vakcinaci

Antivax tábor má „jasno“ po svém. Zahradil radí, jak optimalizovat vakcinaci

Český poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil se tentokrát ve svém příspěvku na Facebooku zaměřil na téma, o kterém na sociální síti zásadně nepíše. Nyní... 04.12.2021, Sputnik Česká republika

Z listopadového průzkumu agentury STEM vyplývá, že očkování proti koronaviru odmítá 19 procent Čechů, navíc 14 procent lidí je pevně rozhodnuto, že se očkovat nenechá. Pro povinné očkování se vyslovilo 43 % dotázaných, stejný počet respondentů je proti.V Česku bylo dosud podáno asi 13,69 milionu dávek vakcíny. Dokončené očkování má aktuálně přibližně 6,39 milionu lidí, posilující třetí dávku již dostalo přes milion lidí.Česká republika momentálně hlásí asi tři čtvrtiny lidí naočkovaných alespoň jednou dávkou, případně s očkováním počítají. Zbytek Čechů se však k vakcinaci staví buď jednoznačně skepticky, nebo si nejsou jistí.Průzkumu se účastnilo 1 012 lidí, proběhl v termínu od 20. do 28. listopadu.Nepřesvědčí je žádná kampaňNa výsledky průzkumu zareagoval evropský poslanec Jan Zahradil, podle kterého odmítače očkování nepřesvědčí žádná informační ani propagační kampaň, protože mají „jasno“ po svém. „Nemá cenu nad tím lkát, utrácet peníze za kreativu, reklamu, videa nebo dokonce jít do státního nátlaku - tohle všechno je jen zatvrdí,“ uvádí politik.Podle něj by se mělo usnadnit očkování těm, co se chtějí nechat očkovat, „navýšit kapacity, celé to urychlit, ať máme proočkovanost aspoň těch 85 % populace“.Zahradil se také diví, že ačkoliv je ve společnosti konfliktních témat dost, nečekal by, že jim bude vévodit tak banální a běžná věc jako očkování proti nakažlivé chorobě.Korunu celému zmatku podle něj nasadily desítky vzájemně se překřikujících se expertů, kteří neukrotili svá ega, denně chrlili protichůdná stanoviska, a ještě sebezálibně na celé této vlně surfovali.Covid-19 v ČeskuZa pátek přibylo v Česku 17 659 nových případů covidu, což je o 2700 míň než před týdnem. Denní přírůstek nakažených v mezitýdenním srovnání klesl v tomto týdnu potřetí. Nutno však podotknout, že pozitivita testů zůstává dál vysoká, u lidí s příznaky nemoci se prokáže nákaza u každého třetího. Informace vyplývají z webu ministerstva zdravotnictví.V nemocnicích bylo před víkendem téměř 6800 pacientů s covidem, z toho 1052 s těžkým průběhem. Počet hospitalizovaných osob byl sice nižší oproti předchozím dnům tohoto týdne, kdy se blížil i k 7000, ale o zhruba pět set vyšší než minulý pátek. Zátěž nemocnic, a to především jednotek intenzivní péče, je obrovská.Pokud se podíváme na incidenční číslo, to ke dnešku podruhé za sebou kleslo, na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní nyní připadá 1100 případů koronaviru, předchozí den se jednalo o 1135.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

