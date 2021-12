https://cz.sputniknews.com/20211204/cena-bitcoinu-klesla-na-42-tisic-dolaru-16738186.html

Cena bitcoinu klesla na 42 tisíc dolarů

Do rána se pokles trochu zpomalil, zůstává však i nadále dost značný. Na největší co do objemu dražeb kryptoměn burze Binance se snížila cena bitcoinu do 08:03 SEČ o 16,7 % – na 47,25 tisíce dolarů. A podle údajů portálu CoinMarketCap, který vypočítává průměrnou cenu pro více než 20 burz, se snižovala cena bitcoinu o 16,36 % – na 47,6 tisíce dolarů. Všude se uvádí dynamika za 24 hodin.Dříve klesl bitcoin v průběhu dražeb na 42 tisíc dolarů poprvé od 30. září.Vlna výprodejů se dotkla i takových kryptoměn, jako jsou ethereum, litecoin a monero. Kurz kryptoměny ethereum se snižuje o 14,91 % na 3,89 tisíce dolarů, litecoinu – o 24,96 % na 153,2 dolarů, monero – o 18,76 % na 195,9 dolarů.Kapitalizace kryptoměnové burzy se snížila o 16 % a dosáhla 2,2 bilionu dolarů. Začátkem listopadu dosáhl tento ukazatel poprvé v dějinách 3 bilionu dolarů.Proč bitcoin klesáBitcoin může jen těžko zůstávat „alternativním zlatem“ na pozadí zpráv o možném zachování statusu šéfa Federálního rezervního systému USA Jeroma Powella a o tlaku čínských úřadů na trh kryptoměn, řekl dříve v rozhovoru pro Sputnik šéf společnosti J2TX Arťom Moisejev.Kurz bitcoinu, který dosáhl 10. listopadu historického maxima 69 tisíc dolarů, se začal snižovat a činí v daném okamžiku kolem 56,7 tisíce dolarů, což je minimum od 13. října. Vyplývá to z výsledků dražeb na kryptoburze Binance.„Nová etapa boje čínských úřadů proti minerům a nadšencům kryptoměn přinesla své plody v podobě snížení kotací hlavních kryptoměn na úrovně před měsícem a půl. Kromě toho, zpráva o tom, že prezident USA Joe Biden jmenuje opětovně do funkce šéfa Federálního rezervního systému Jeroma Powella, utlumila spekulace o změně peněžní a úvěrové politiky regulačního úřadu a opevnila americký dolar,“ soudí Moisejev.„Na pozadí těchto zpráv si může bitcoin jen těžko udržet status alternativního světového platidla a analogu zlata,“ dodal odborník.Jak poukazuje Moisejev, v důsledku toho je situace v současné době neurčitá. V případě růstu kotací až na 60 tisíc dolarů se bude moci bitcoin pravděpodobně obnovit úroveň 68 tisíc dolarů, a v případě snížení kotací pod 55 tisíc dolarů je dost pravděpodobné jeho snížení na úroveň kolem 50 tisíc dolarů, uzavírá odborník.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

