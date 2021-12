https://cz.sputniknews.com/20211204/evropske-zeme-planuji-otevrit-spolecnou-diplomatickou-misi-v-afghanistanu-16742838.html

Evropské země plánují otevřít společnou diplomatickou misi v Afghánistánu

Francouzský prezident Emmanuel Macron v sobotu prohlásil, že několik evropských zemí, včetně Francie, pracuje na otevření společného diplomatického... 04.12.2021, Sputnik Česká republika

Macron zároveň při rozhovoru s novináři během návštěvy Dauhá vysvětlil, že návrh společného diplomatického zastupitelství neznamená politické uznání hnutí Tálibán* a politický dialog s jeho představiteli.K tomu je podle něj potřeba vyřešit řadu bezpečnostních otázek.Začátkem srpna Tálibán zintenzivnil ofenzivu na afghánské vládní síly, 15. srpna vstoupil do Kábulu a druhý den prohlásil, že válka je u konce. Poslední dva srpnové týdny z letiště v Kábulu, které je pod ochranou americké armády, probíhala hromadná evakuace občanů západních zemí a spolupracujících s nimi Afghánců. V noci na 31. srpna američtí vojáci opustili kábulské letiště, čímž skončila téměř 20letá vojenská přítomnost USA v Afghánistánu. Na začátku září bylo vyhlášeno složení prozatímní vlády Afghánistánu, které se ujal Muhammad Hasan Achund, šéf zahraniční politiky v době první vlády Tálibánu.Dřív desítky afghánských občanů se snažily dostat do České republiky. České diplomatické zastupitelství v pákistánském Islámábádu obdrželo přes padesát žádostí s prosbou o pomoc s přesídlením do Česka. Jako důvod dotyční Afghánci uvádějí svou spolupráci s českou armádou. Vláda zatím žádné z takových žádostí nevyhověla.V srpnu česká armáda přepravila do ČR celkem 162 afghánských spolupracovníků a jejich rodinných příslušníků poté, co hnutí Tálibán rychle obsadilo afghánské území, včetně hlavního města Kábulu. Azyl přitom získalo 118 z nich, dalších jedenáct afghánských uprchlíků dostalo pobytové oprávnění. Podle dostupných informací zbývajících 33 afghánských občanů v Česku zůstávat nehodlá a chystá se přestěhovat či se již přestěhovali do jiných zemí.*Organizace se nachází pod sankcemi OSN kvůli teroristické činnostiSledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

