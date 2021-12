https://cz.sputniknews.com/20211204/jihomoravsti-policiste-zadrzeli-tri-auta-se-44-migranty-neobeslo-se-to-bez-honicky-16737010.html

Jihomoravští policisté zadrželi tři auta se 44 migranty. Neobešlo se to bez honičky

Jihomoravští policisté zadrželi tři auta se 44 migranty. Neobešlo se to bez honičky

V pátek měli jihomoravští policisté plné ruce práce. Odpoledne totiž pronásledovali a zastavili tři auta, ve kterých cestovalo 44 migrantů převážně ze Sýrie, z... 04.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-04T10:12+0100

2021-12-04T10:12+0100

2021-12-04T10:29+0100

česko

policie

česká republika

migranti

zásah

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/974/74/9747482_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_98749614f8db06fffab90743ba08f4bd.jpg

Celý zásah popsal mluvčí Bohumil Malášek. Podle jeho slov dvaadvacetiletý moldavský šofér reagoval na pokyn hlídky k zastavení sešlápnutím plynu a začal ujíždět. Řidič z dálnice sjel do Velkých Bílovic, následně zamířil do Podivína, kde se snažil policistům ztratit. Nakonec jeho cesta vedla do Lednice, přičemž na této trase policisté připravili zátarasy.Řidič se dostal do sevření dvou policejních aut až na silnici směrem na Valtice a musel zastavit. „Ani potom se nechtěl vzdát. Hlídky k jeho zadržení a uklidnění použily hrozbu namířenou střelnou zbraní a donucovací prostředky,“ pokračoval mluvčí.Ujet se řidič snažil z dobrého důvodu - ve voze se totiž tísnilo devět běženců, kteří měli podle svých slov namířeno do západní Evropy.Další případyNutno podotknout, že v posledních týdnech řešili takovou situaci už poněkolikáté. Před týdnem policisté zadrželi šestadvacet migrantů nedaleko Lanžhotu na Břeclavsku. Policie kromě migrantů zadržela také řidiče dvou aut, ve kterých byli migranti převáženi. Ani tento incident se neobešel však bez silniční honičky.Přeplněný osobní vůz, registrovaný v Maďarsku, zastavila policie při kontrole na silnici II/425 ve směru z Lanžhotu do slovenského města Kúty.Policisté nechtěli ztratit další vozidlo, a protože byli zaměstnáni první skupinou migrantů, přivolali posily. Mluvčí konstatoval, že řidič na pokyny policistů k zastavení nereagoval a vysokou rychlostí, která se několikrát vyhoupla i přes 160 kilometrů v hodině, ujížděl přes Lanžhot až do Břeclavi. Tam se na křižovatce ulic Šilingrova a Čechova nedaleko pošty dostal do pasti. Automobil musel zastavit a společně se spolujezdcem se dal na útěk. Po několika stovkách metrů je jeden z členů hlídky dostihl a zadržel, dodal muvčí.Muži při útěku však nezajistili své vozidlo a to se samovolně rozjelo, přičemž se v něm nacházelo deset vyděšených cizinců, policisté však neztratili duchapřítomnost. Policie zadržela 26 migrantů a čtyři řidiče, kteří je převáželi. Policie se nyní zabývá identifikací migrantů, řidiči skončili v policejní cele. Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

policie, česká republika, migranti, zásah