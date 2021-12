https://cz.sputniknews.com/20211204/juncker-prozradil-cim-ho-rozcilovala-merkelova-16736586.html

Juncker prozradil, čím ho rozčilovala Merkelová

Juncker prozradil, čím ho rozčilovala Merkelová

Bývalý předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker uvedl vlastnost odstupující kancléřky SRN Angely Merkelové, která ho nejvíce rozčilovala. Promluvil o tom v... 04.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-04T15:47+0100

2021-12-04T15:47+0100

2021-12-04T15:47+0100

svět

německo

eu

jean-claude juncker

angela merkelová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/16736666_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_cf24fdd61fa38ab2d1f0dd907702b248.jpg

„Neobviňují ji sice z evropských problémů… ale občas mě rozčilovalo, že potřebuje tolik času na to, aby začala přemýšlet o konečném výsledku toho, co se nyní děje,“ vysvětlil bývalý šéf Evropské komise a měl přitom na mysli vrchol migrační krize v roce 2015.Zároveň je přesvědčen, že se ocitla na správném místě ve správném okamžiku.Juncker také uznal, že se mu bude po ní stýskat, protože Merkelová má podle jeho slov schopnost poslouchat a věnovat stejnou pozornost všem, a kromě toho se nikdy nesnažila vyniknout na pozadí jiných.Angela Merkelová složí povinnosti kancléře SRN po zvolení nového kancléře Olafa Scholze, které je naplánováno předběžně na 8. prosince, prohlásil na briefingu oficiální mluvčí německé vlády Steffen Seibert.„Toto kancléřství skončí, jak dnes předpokládáme, po zvolení nového kancléře Olafa Scholze, které je naplánováno na středu. Pak to skončí. Pak bude Německo mít kancléře, a žádný jiný, žádný stínový kancléř nebude. Paní kancléřka, jak to sama prohlásila, hodlá odejít z politické scény,“ řekl Seibert.Dodal, že Merkelová dříve nejednou a veřejně promluvila o svém odchodu z politiky, a o tom, že „se nechce účastnit žádných akcí v průběhu několika měsíců“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

německo

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, eu, jean-claude juncker, angela merkelová