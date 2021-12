https://cz.sputniknews.com/20211204/kalousek-zvazuje-ze-bude-kandidovat-na-hrad-rozhodnout-se-chce-do-zimy-16738736.html

Kalousek zvažuje, že bude kandidovat na Hrad. Rozhodnout se chce do zimy

Prezidentské volby nás čekají v lednu roku 2023. V rozhovoru pro Právo bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek uvedl, že zvažuje kandidaturu na Hrad. Rozhodne... 04.12.2021, Sputnik Česká republika

O kandidatuře na Hrad hovoří nejen dosluhující premiér Andrej Babiš, ale nově také bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.Podle jeho slov je společnost rozdělená hlubokým příkopem a každý kandidát bude určitě slibovat, jak ho zasype. Podle něj však není v silách nikoho, ani prezidenta, aby ten příkop zasypal sám. To mohou udělat jen lidé, když jdou spolu za společnými cíli, míní.„Když o tom tak přemýšlím, tak si říkám, že bych měl chuť se do toho pustit. Ale toto pojetí vyžaduje, aby byl člověk nominován občany. Takže první otázkou je, zda se do toho pustím sám, druhou, zda mě k tomu pustí občané,“ sdělil.Dodal, že se chce rozhodnout do konce zimy. Toto pojetí totiž podle jeho slov vyžaduje nominaci občanů, tedy sběr podpisů, který zabere čas. Na otázku, proč je nutné sbírat podpisy, když by si dokázal získat souhlas 10 senátorů či 20 poslanců, odpověděl Kalousek tak, že mu dělá starost obecný závěr politologů, který udělali ze zkušeností, kdy prezidentské volby následovaly po volbách do Sněmovny, jako to bude teď u nás.Občanský kandidátJak dále uvedl, v soutěži bude jistě několik kandidátů politických a několik občanských. Pokud se rozhodne kandidovat, chtěl by být kandidátem občanským a rozhodovat se budou voliči.„Jde o to, jestli Ústavu vykládáte tak, abyste zvětšil svou moc a své manévrovací schopnosti. Což je vlastní současnému panu prezidentovi. Jde o to, jestli člověk pečuje o ducha Ústavy, o to, aby se instituce držely svých ústavních povinností, a proto je nutné, aby šel prezident příkladem. A proto je potřeba mnoho vykonat. Nejenom ctít ducha Ústavy, ale vykonávat své povinnosti jako službu, ne jako panování,“ uvedl Kalousek, když rozebíral své předchozí tvrzení o „dělníkovi ústavy“.Dodal, že to je reakce nejen na to, jak nakládá s funkcí prezident Zeman, ale i na to, jak se chovají jiné instituce. „Prezident nemá žádnou konkrétní moc, aby mohl zařídit například změnu sociálních dávek nebo zavedení kanalizace. Má dva základní nástroje. Velké personální pravomoci, a pomocí nich se může snažit, aby v čele institucí stáli ti nejlepší, protože na tom pak vydělají všichni,“ dodal.Podle jeho slov nemá moc, ale má vliv, může na instituce působit, aby se chovaly v duchu Ústavy a dělaly to pořádně.Dále v rozhovoru padla řeč i na povinné očkování a lockdown. Podle Kalouska nemá patent na pravdu, ale myslí si, že je situace vážná a vir jen tak nezmizí. Tudíž je podle něj právně i morálně ospravedlnitelné povinné očkování.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

