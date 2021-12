https://cz.sputniknews.com/20211204/lekarka-varovala-pred-smrtelnym-nebezpecim-vitaminu-a-16740438.html

Lékařka varovala před smrtelným nebezpečím vitaminu A

Lékařka varovala před smrtelným nebezpečím vitaminu A

Lékařka Jelena Solomatinová v rozhovoru pro noviny Večerňaja Moskva promluvila o nebezpečí přebytku vitaminu A. Podle jejích slov může být zneužití této látky... 04.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-04T23:01+0100

2021-12-04T23:01+0100

2021-12-04T23:01+0100

zdraví

vitamíny

potraviny

lékař

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1041/47/10414730_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_47e930e1fb068614ed4ba5e547ce3d2a.jpg

Lékařka uvedla také možné následky přebytku jiných vitaminů. Třeba syntetický vitamin C může vyprovokovat vznik ledvinových kamenů, kopřivky a alergických reakcí, a vitamin D – problémy s játry, nevolnost, závrať, mžitky před očima, pomatenost vědomí, zvracení nebo zácpu.Solomatinová také podotkla, že příliš velké dávky vitaminu K mohou zapříčinit zvýšenou potivost a horečku. Doporučila poradit se s lékařem, než začnete brát nějaké vitaminy.Dříve lékařka Naděžda Černyšovová uvedla symptomy nedostatku vitaminu C, jakými jsou například slabost a únava.Vysvětlila také, že nehojící se řezná rána je důvodem k zamyšlení a ke kontrole hladiny vitaminu C, aby jeho nedostatek nepřivedl ke kurdějím, které jsou doprovázeny krvácením z dásní a projevují se při akutním nedostatku vitaminu.Pro doplnění normy vitaminu C v organismu doporučuje Černyšovová zařadit do jídelníčku kyselé zelí, citrusové ovoce a rybíz. Protože jde o vitamin rozpustný ve vodě, obsahuje ho ve velkém množství ovoce a zelenina.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211204/sovetske-ptaci-mleko-vynikajici-recept-nasich-babicek-ktery-uz-mnohe-hospodynky-zapomnely-16731668.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vitamíny, potraviny, lékař