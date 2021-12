https://cz.sputniknews.com/20211204/marikova-pozadala-resort-zdravotnictvi-o-nahlednuti-do-covidovych-zakazek-jak-dopadla-16737974.html

Maříková požádala resort zdravotnictví o nahlédnutí do covidových zakázek. Jak dopadla?

Maříková požádala resort zdravotnictví o nahlédnutí do covidových zakázek. Jak dopadla?

Poslankyně za SPD Karla Maříková se rozhodla, že požádá resort zdravotnictví o to, aby jí byl umožněn náhled do smluv s farmaceutickými firmami, které do České... 04.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-04T13:39+0100

2021-12-04T13:39+0100

2021-12-04T13:39+0100

česko

politika

spd

zakázka

politik

karla maříková

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1057/54/10575455_0:368:1000:931_1920x0_80_0_0_3e8fb099105e11e825d0e88c9272c9e1.jpg

Maříková o své žádosti napsala na sociální síti. „Požádala jsem Ministerstvo zdravotnictví, zda bych mohla vidět smlouvy s farmaceutickými firmami, které do ČR dodávají vakcíny proti onemocnění covid-19 bez toho, aby některé části smluv byly začerněné. Smlouvy jsem samozřejmě neobdržela, jelikož by to mohlo prý ohrozit dosažení cílů. Zde máte odpověď, ale mám další otázku, jaké to cíle to jsou kvůli kterým tají některé části smluv?“ napsala.V dopise, pod kterým je podepsán dosluhující ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, se cituje článek 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. Podle Vojtěcha kontaktovalo ministerstvo zdravotnictví orgány Evropské unie, načež v reakci bylo sděleno, aby ke zveřejnění žádaných pasáží nedošlo.„Z toho plyne, že by poskytnutím takové informace dle právního názoru příslušných orgánů EU došlo k ohrožení cílů shora uvedeného nařízení. Uvedené údaje vám proto poskytnout nemohu,“ dodává Vojtěch.A jaké byly reakce lidí? „EU je říše v rukou darebáků. Jak si ministerstvo dovoluje něco tajit před zákonodárci! Opravdu je tohle důkaz, že je to jen o kšeftu pro vyvolené,“ napsal jeden z uživatelů.„Co jsou ty cíle, to by mě taky zajímalo…“ polemizuje další sledující.Někteří pak děkovali samotné poslankyni, že se do něčeho takového vůbec pustila. „Karla Maříková jste skvělá... Moc vám děkuji.“Někteří pak i zavzpomínali na minulost. „Když Vojtěch poprvé odcházel z ministerstva, vestibul byl plný a všichni tleskali. Teď až bude odcházet, všichni si oddechnou a vestibul bude prázdný...“Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211203/vojtech-se-pripravuje-vyhlasit-povinne-ockovani-od-brezna-2022-16730720.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politika, spd, zakázka, politik, karla maříková, koronavirus