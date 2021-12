https://cz.sputniknews.com/20211204/media-americka-rozvedka-zjistila-terminy-ruskeho-vpadu-na-ukrajinu-16738445.html

Média: Americká rozvědka zjistila termíny ruského „vpádu“ na Ukrajinu

Média: Americká rozvědka zjistila termíny ruského „vpádu“ na Ukrajinu

Americké výzvědné služby tvrdí, že Rusko plánuje vpád na území Ukrajiny začátkem roku 2022. Oznámila to agentura Associated Press s odvoláním na zdroj v... 04.12.2021, Sputnik Česká republika

Podle tvrzení spolubesedníka agentury se chystá Rusko rozmístit na hranici s Ukrajinou na 175 tisíc vojáků, z nichž polovina se už nachází na patřičných místech.Zdroj informoval také o „plánech“ Moskvy poslat do pohraničních regionů asi 100 praporových taktických skupin spolu s obrněnou technikou, dělostřelectvem a potřebným zařízením.V poslední době západní média znovu informují o tom, že Rusko prý připravuje vpád na Ukrajinu. V Kyjevě tuto informaci nejdříve vyvrátili a prohlásili, že nezaznamenávají soustředění ruských vojsk na hranici, později ale také začali varovat před plánovaným vpádem.Obvinění z agreseRozhodovat o členství zemí v NATO bude samotná aliance, a nikoli Rusko, prohlásila mluvčí Bílého domu Jen Psakiová. Takto odpověděla na otázku, jestli může Bílý dům projevit pružnost v této otázce s ohledem na znepokojení RF.USA by měly začít u sebe, když se rozhodly hledat země, které porušují mezinárodní právo, prohlásila v pátek oficiální mluvčí MZV RF Maria Zacharovová, když komentovala prohlášení ministra zahraničí USA Antonyho Blinkena.Na svém účtu na Telegramu citovala šéfa americké diplomacie, který prohlásil, že nikoli NATO plánuje agresivní akce proti Rusku, ale „jediná agrese, kterou jsme viděli v posledních letech, pocházela bohužel od Ruska“.Zdůraznila, že na Kubě, ve Venezuele, Nikaragui a Bělorusku došlo k „demonstrativním pokusům o svržení moci za použití prvků hybridní války, které podnikly USA a členské země NATO“.„Takže podobná prohlášení ministra zahraničí USA nejsou ničím jiným, než zkrachovalým pokusem ideologicky podložit Washingtonem organizovaný summit demokracií. Chtějí-li na MZV USA hledat agresory, kteří porušují mezinárodní právo, měli by tento proces začínat před zrcadlem,“ napsala v závěru.„Summit za demokracii“ je naplánován na 9. a 10. prosince. USA na něj pozvaly 110 zemí, kromě Ruska a Číny. Přitom je na seznamu pozvaných Tchaj-wan, který USA spolu s jinými zeměmi považují formálně za součást „jedné Číny“. Tato akce je zaměřena proti Rusku a Číně, Washington se pokouší učit Moskvu a Peking, jak mají žít, prohlásil dříve velvyslanec RF v USA Anatolij Antonov.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

