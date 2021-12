https://cz.sputniknews.com/20211204/na-slovensku-se-rozhoduje-o-prodlouzeni-lockdownu-politici-ale-zase-nejsou-jednotni-16743373.html

Na Slovensku se rozhoduje o prodloužení lockdownu, politici ale zase nejsou jednotní

Slovenský ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský míní, že je potřeba sledovat trend nových případů a také hospitalizací. Zmiňme, že denně na Slovensku hospitalizují 375 nových lidí, přičemž v současnosti je jich hospitalizováno asi 3 400, na JIP je 628 z nich.Podle premiéra Eduarda Hegera by o dalším lockdownu měli rozhodovat odborníci.Ministr hospodářství Richard Sulík se domnívá, že bylo chybou vyhlásit lockdown pro všechny.„Byla chyba, že jsme to zavřeli,“ uvedl a dodal: „Zavřené obchody pro všechny považuji za chybu, podporujeme tím jenom zahraniční řetězce.“ Kromě toho Sulík další lockdown pro všechny nepodpoří, nebude proti jenom v tom případě, pokud se uvolní opatření pro očkované.Ještě jiný názor má Miloš Svrček z koaličního hnutí Sme rodina. V diskusním pořadu Sobotní dialogy uvedl, že opatření byla od začátku příliš mírná, rozhodně se podle něj měly zavřít školy, ale SaS návrh vetovala.Podle něj je nutné školy uzavřít. Dodal, že by také bylo možné uvolnit opatření pro očkované. Vyjádřil se také k návrhu ministra financí Igora Matoviče k poukazům pro seniory. Motivaci seniorů k očkování považuje za pozitivní.Richard Raši z Hlasu- SD kritizoval návrh Matoviče s poukazy pro seniory. Nelíbí se mu, že Matovič svá rozhodnutí nekonzultuje s koalicí. Poukazy považuje za rychlé a nedokončené řešení. Raši navrhuje dát 200 eur hned seniorům a zbytek by mohlo jít na očkovací kampaň.Hlas-SD i Sme rodina odmítají povinné očkování.Lockdown nepomáháSlovenská média s odkazem na Národní centrum zdravotnických informací a Ministerstvo zdravotnictví SR uvedla, že čtvrtek se stal dnem s největším nárůstem počtu nakažených covidem-19, PCR testy odhalily 15 278 infikovaných, zatímco antigenní testy 1 344 nově nakažených. Během včerejška na koronavirus zemřelo 90 osob, ve středu počet úmrtí na covid-19 dosáhl 103. Podle oficiálních informací jsou mezi nakaženými převážně neočkovaní lidé, jejich podíl činí 73 procenta v případě PCR testování a kolem 70 procent v případě antigenních testů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

