https://cz.sputniknews.com/20211204/nemecka-policie-objevila-v-dome-u-berlina-pet-mrtvych-ma-se-jednat-o-vrazdu-16743029.html

Německá policie objevila v domě u Berlína pět mrtvých. Má se jednat o vraždu

Německá policie objevila v domě u Berlína pět mrtvých. Má se jednat o vraždu

V německém městě Königs Wusterhausen byla v sobotu odpoledne nalezena v domě ve čtvrti Senzig těla pěti osob. Případ se vyšetřuje jako vražda, sdělil Lutz... 04.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-04T18:36+0100

2021-12-04T18:36+0100

2021-12-04T18:36+0100

svět

německo

vražda

policie

objev

zločin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1073/81/10738101_0:154:1500:998_1920x0_80_0_0_100804b54f58d632e8dfb98ea6731985.jpg

Policii na místo přivedl telefonát souseda, kterému bylo divné, že obyvatele domu nevidí. Všichni prý byli v karanténě kvůli covidu. Vyšetřovatelé k případu zatím nechtějí sdělit více podrobností. Serveru Märkische Allgemeine se podařilo zjistit, že mezi mrtvými jsou dva dospělí a tři děti, kterým byly čtyři, osm a deset let. U obětí měla být zjištěna střelná a bodná poranění.57letý muž v listopadu v obchodním domě TK Maxx v Mnichově pobodal kuchyňským nožem desetiletého chlapce. Média uvádějí, že chlapec nakupoval se svými rodiči a bratrem v obchodě s oblečením na Neuhauser Strasse. Muž na něj zaútočil, když jel na eskalátoru z prvního do druhého patra.První pomoc dítěti poskytli svědci, zatímco ostatní zákazníci pachatele přemohli. Chlapec byl následně hospitalizován. Jeho zranění jsou vážná, ale neohrožují ho na životě.Policejní složky, které přijely s více než deseti hlídkami, podezřelého krátce poté zadržely. Muž je osobou bez státní příslušnosti s bydlištěm v Mnichově. Je vyšetřován pro pokus o vraždu. Zatím není známo, jestli mezi mužem a dítětem byly nějaké vazby.Doživotí za vraždu dítěteRodák z Iráku a údajný podporovatel teroristické skupiny Islámský stát* Taha Al-y v Německu dostal doživotí v případě válečných zločinů a genocidy, v rámci kterého ho soud uznal vinným z vraždy pětileté jezídské dívky, ke které došlo v roce 2015.Případem se zabýval Nejvyšší zemský soud ve Frankfurtu. Podle obžaloby Taha Al-y v roce 2015 držel pětiletou jezídskou dívku a její matku jako otrokyně v iráckém městě Fallúdža a několikrát s nimi krutě zacházel. Jednoho dne muž za trest přivázal na dvoře dívku na řetěz a nechal ji na prudkém slunci – dívka zemřela na dehydrataci. Odsouzený musí matce zesnulé zaplatit odškodné 50 tisíc eur.Jak poznamenal předsedající soudce Christoph Koller, tento verdikt je první ve vztahu ke zločinům IS proti Jezídům. Již dříve soud odsoudil manželku Tahi Al-y k deseti letům vězení, když ji shledal zapojenou do vraždy dívky, protože jí nepomohla, také ji uznal vinnou z členství v teroristické organizaci.*teroristická organizace zakázaná v RuskuSledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211028/v-nemecku-provedli-velkou-operaci-proti-teroristum-mladi-islamiste-cvicili-brutalni-utok---16318343.html

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, vražda, policie, objev, zločin