„Neradno jej podceňovat." Štěpánek zhodnotil Kalouskovo vyjádření o kandidatuře na prezidenta



Bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek dnes veřejně připustil, že uvažuje o kandidatuře na prezidenta republiky. Podle mediálního experta a člena hnutí... 04.12.2021

Štěpánek tvrdí, že kandidatura Kalouska byla jasná již tehdy, kdy rezignoval na poslanecký mandát. „Starý politický harcovník nikdy nedělá zbytečné věci, a už vůbec jen tak pro nic za nic neodevzdává nabytou moc či postavení, v tomto případě poslanecký mandát,“ uvedl.Podle jeho mínění nejsou Kalouskovy kroky nijak nahodilé. „Kalousek není žádný politický nazdárek, svoje kroky má daleko dopředu promyšlené. Svým odchodem ulehčil jak své TOP 09, tak koalici SPOLU. Ale především a zároveň uvolnil ruce i sám sobě. Zafungovalo to,“ dodal.Jeden politický majstrštyk už podle experta předvedl: „Ten starý Kalousek z devadesátých a nultých let samozřejmě nikdy neměl nic společného s Havlem a jeho pojetím politiky. Přesto právě tenhle Kalousek se záhy v zákrytu za Karlem Schwarzenbergem stal ,výkonným místopředsedou‘ posthavlovské Pravdy a Lásky. Z pytláka hajným. Nyní pro změnu chystá metamorfózu politického šíbra ve státníka. Neradno jej podceňovat,“ dodává závěrem.Kandidatura KalouskaMiroslav Kalousek totiž v rozhovoru pro Právo uvedl, že zvažuje kandidaturu na Hrad. Podle jeho slov je společnost rozdělená hlubokým příkopem a každý kandidát bude určitě slibovat, jak ho zasype. Podle něj však není v silách nikoho, ani prezidenta, aby ten příkop zasypal sám. To mohou udělat jen lidé, když jdou spolu za společnými cíli, míní.Dodal, že se chce rozhodnout do konce zimy. Toto pojetí totiž podle jeho slov vyžaduje nominaci občanů, tedy sběr podpisů, který zabere čas. Na otázku, proč je nutné sbírat podpisy, když by si dokázal získat souhlas 10 senátorů či 20 poslanců, odpověděl Kalousek tak, že mu dělá starost obecný závěr politologů, který udělali ze zkušeností, kdy prezidentské volby následovaly po volbách do Sněmovny, jako to bude teď u nás.Jak dále uvedl, v soutěži bude jistě několik kandidátů politických a několik občanských. Pokud se rozhodne kandidovat, chtěl by být kandidátem občanským a rozhodovat se budou voliči.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

