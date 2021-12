https://cz.sputniknews.com/20211204/porota-v-plnem-slozeni-ve-dnesnim-dile-stardance-opet-usedne-porotce-chlopcik-16736373.html

Porota v plném složení. Ve dnešním díle StarDance opět usedne porotce Chlopčík

Porota v plném složení. Ve dnešním díle StarDance opět usedne porotce Chlopčík

Týden se s týdnem sešel, zase je tu sobota a s ní přichází již tradičně další díl taneční soutěže StarDance. Kvůli nemoci musel soutěž opustit zpěvák Mirai... 04.12.2021, Sputnik Česká republika

O dobré zprávě informuje web Blesk, kterému to potvrdila Česká televize. Chlopčíka na dvou minulých přenosech nahradil Václav Kuneš. Kdo však v soutěži chybět bude, je zpěvák Mira Navrátil. Ten se nakazil covidem, a protože to je již podruhé, co by v soutěži chyběl, musí z kola ven.V soutěži tak zůstávají jen čtyři taneční páry, přičemž ze známých osobností jde o herce Jana Cinu, zpěvačku Terezu Černochovou, farářku Martinu Viktorii Kopeckou a krasobruslaře Tomáše Vernera. I přesto, že Mirai soutěž opustil, tyto čtyři páry by dnes tradiční vyřazování minout nemělo.Mirai o svém konci ve StarDance informoval na sociální síti. „Byl to několikaměsíční školní výlet s třídním učitelem Ebenem, který nás vytrhl z reality dnešních dní. Nedílnou součástí výletu byly bolavé kyčle, panika před každým přenosem, propocená nepraná trika a taky ruská ruleta kolem covidu. Ten je aktuálně všude a teď si šáhnul i na mě. Zaplaťpánbůh jsem v podstatě bez příznaků, ale pravidla hry jsou daná a znamená to pro mě konec výletu, konec kapitoly zvané StarDance,“ napsal.Dodal, že je mu to velmi líto hlavně kvůli těm, kteří jim fandili. Poděkoval své taneční partnerce Lence Noře Návorkové za to, že z něj udělala „skorotanečníka“ a doplnil i slova porotkyně Tatiany Drexler, která mu vytýkala, že je „hrbatý“.Tatiana neváhala a zpěvákovi zanechala svou reakci i pod postem: ,,Mirai! Hlavně zdraví, roztomilý chlapče. Tanečník z vás už být nemusí, hlavně ať Vám to zpívá,“ napsala mu.Soutěž StarDanceLetos se v televizi vysílá již jedenáctý ročník české taneční show StarDance …když hvězdy tančí, kterou vysílá stanice ČT1. Pořad je českou verzí britské televizní show Strictly Come Dancing. Celou soutěží diváky provází dva moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková. StarDance je vysílána vždy živě z pražského Výstaviště.Tato soutěž patří k nejsledovanějším českým televizním pořadům a spočívá v tom, že soutěžní páry se skládají ze dvou členů, z nichž jeden je osobnost a druhý profesionální tanečník. Tančí zde například sportovci, herci, zpěváci a další. Každý pár předvádí předem určený druh tance a soutěží s ostatními o body poroty a o SMS hlasy diváků. Pokud pár obdrží nejnižší hodnocení, soutěž opouští, dokud nezůstane výherní pár.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

