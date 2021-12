https://cz.sputniknews.com/20211204/predseda-sns-danko-se-boji-valky-kdyby-biden-s-putinem-komunikovali-nevznikaly-by-takove-konflikty-16741480.html

Předseda SNS Danko se bojí války: Kdyby Biden s Putinem komunikovali, nevznikaly by takové konflikty

Předseda slovenského hnutí SNS Andrej Danko byl hostem pořadu Jde o pravdu, mimo jiné se vyjádřil k situaci na Ukrajině. Uvedl, že se obává války na Ukrajině a... 04.12.2021, Sputnik Česká republika

Danko v pořadu uvedl, že by chtěl udržovat dobré vztahy i s Amerikou i s Ruskem. Přibližováním se k ruským hranicím se podle něj vytváří napětí a eskaluje situace.„Ale tohle přibližování se k ruským hranicím vytváří a eskaluje napětí a chraň bůh, aby neskončilo válečným konfliktem, protože teď čtu o posunech divizí Ruské federace, o přibližování NATO,“ řekl Danko v pořadu.Dodal, že chce, aby bylo jasno v tom, že je za Evropskou unii, je za spolupráci států, ale za podmínky, že mají stejnou odpovědnost.„Jak k tomu přijdeme my, že jižní státy jsou zadluženy na 150 procent k HDP, že se k nám ignorantsky chová Brusel, Francouzi, Němci, že si dělají, co chtějí,“ pokračuje Danko a dodává: „Nám tady budou mluvit o sankcích a oni si otevírají společné podniky v Ruské federaci? To se jim nelíbilo, když jsem říkal: ,Co nám tady říkáte o sankcích a obchodujete a roste váš podíl,’“ uvádí dál Danko. Podle Danka se to týká Francie, Německa i Spojených států, které vydělávají v Ruské federaci.Podle něj spočívá problém v tom, že velmoci mezi sebou nekomunikují.Zdůraznil také nezbytný jednotný postup v situaci s pandemií koronaviru, všichni by mezi sebou měli sdílet informace.A jak Danko odpověděl na dotaz, zda by se teď sešel s Alexandrem Lukašenkem?Dodal, že on sám se sešel s ministrem průmyslu v létě, když se snažil vyjednat, aby vůči Slovensku neuvalili sankce kvůli Sputniku V. Dodal, že sám je v kontaktu s Ruskou federací.Na závěr dodal: „Samozřejmě. Ano šel bych, a proč bych se neměl snažit pochopit jeho myšlení a pomoci Polákům, protože Poláci jsou také náš blízký národ, stejně jako Bělorusové,“ řekl a dodal, že kdyby měl tu moc, nedokázal by se dívat, jak se k sobě špatně chovají slovanské národy. Ze své strany by se snažil pochopit i běloruského i polského prezidenta.V poslední době se zvedla v západních médiích další vlna o tom, že Rusko prý chystá vpád na Ukrajinu. V Kyjevě zpočátku prohlásili, že nezaznamenávají soustředění ruských vojsk u svých hranic, pak ale začali také mluvit o nadcházejícím útoku.V Moskvě tato obvinění nejednou vyvrátili a zdůraznili, že jsou využívány hlavně jako záminky k přesunu více sil a techniky NATO k ruským hranicím. Jak prohlásil kremelský mluvčí Dmitrij Peskov, Rusko nemá žádné agresivní plány, nehodlá na nikoho útočit a přesuny vojsk po jeho vlastním území by neměly nikoho znepokojovat.Kromě toho americký prezident Joe Biden nedávno uvedl, že neuznává žádné červené čáry ohledně situace na Ukrajině, na které několikrát poukazoval ruský prezidenta Vladimir Putin. Zmiňme, že se jedná o schůzce mezi ruským a americkým prezidentem ve videoformátu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

