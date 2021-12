https://cz.sputniknews.com/20211204/probudila-se-sopka-v-yellowstonu-drive-americti-vedci-jsou-znepokojeni-serii-zemetreseni-16742146.html

Probudila se sopka v Yellowstonu dříve? Američtí vědci jsou znepokojeni sérií zemětřesení

Probudila se sopka v Yellowstonu dříve? Američtí vědci jsou znepokojeni sérií zemětřesení

V posledních 20 měsících se v centrálním Idahu zvýšila seismická aktivita, což vyvolává obavy, že se v sousedním Yellowstonském národním parku chystá něco... 04.12.2021, Sputnik Česká republika

Od pondělí zaznamenali odborníci USGS více než 4 300 otřesů, což podle agentury „některé lidi znepokojilo“. USGS to napsala ve své týdenní rubrice Caldera Chronicles: „Častá otázka, která se objevuje po mnoha zemětřeseních na západě USA, zní: Vyvolá toto zemětřesení erupci v Yellowstonu? Nebo: Souvisí tato seismicita s Yellowstonem?“Ačkoli se Yellowstone nachází převážně v severozápadním cípu Wyomingu, části národního parku zasahují do Montany a Idahu. A Yellowstonský park je samozřejmě domovem sopky v Yellowstonu - aktivního supervulkánu, o němž se mnozí lidé obávají, že má před erupcí.Ačkoli USGS ujistila, že tomu tak není, cyklus erupcí vedl mnohé k přesvědčení, že sopka v Yellowstonu vybuchuje jako hodinky a že máme před sebou další výbuch. Ale i když se v nejbližší době neočekává jeho erupce, může mít seismicita v Idahu vzdáleném 155 mil nějaký vliv na šanci, že sopka vybuchne? Podle USGS je odpověď jednoduchá – nemůže.Agentura uvedla, že následné otřesy jsou normálním a předvídatelným jevem po tektonických zemětřeseních, které vznikají, když se zemská kůra pohybuje podél zlomů.Geologové odhadují, že zlomy praskají v délce „několika desítek až stovek kilometrů“ najednou. Délka zlomu při zemětřesení ve Stanley 31. března byla změřena na přibližně 12 mil (20 km).Tento konkrétní zlom je součástí provincie Basin and Range, která podle USGS nemá přímou vazbu na magmatický systém pod Yellowstonem.USGS byla i přesto na sociálních sítích bombardována dotazy ohledně zemětřesné aktivity v Idahu a yellowstonské sopky.V odpovědi na tyto dotazy agentura opět ujistila, že mezi nimi neexistuje žádná souvislost, ale prozradila, že seismicita může být potenciálním příznakem vulkanismu v samotném Idahu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

yellowstonský národní park

