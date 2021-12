https://cz.sputniknews.com/20211204/rakusen-prezidentem-podle-gazdika-by-byl-skvely-16739774.html

Rakušan prezidentem? Podle Gazdíka by byl skvělý

Rakušan prezidentem? Podle Gazdíka by byl skvělý

Kandidát na ministra školství a jeden ze zakladatelů hnutí STAN Petr Gazdík na CNN Prima NEWS řekl, že šéf hnutí Vít Rakušan by měl kandidovat na prezidenta...

Zároveň řekl, že by demokratické strany měly najít několik kandidátů, kteří budou mít šanci na druhé kolo.Rakušan kandidaturu na Hrad zatím nepotvrdil, neuvedl ani, že by o ni uvažoval. Zároveň přiznal, že se ho na to ptá hodně lidí, protože ve sněmovních volbách získal nejvíce preferenčních hlasů.Kalousek na Hrad?Prezidentské volby nás čekají v lednu roku 2023. V rozhovoru pro Právo bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek uvedl, že zvažuje kandidaturu na Hrad. Rozhodne se prý do konce zimy.O kandidatuře na Hrad hovoří nejen dosluhující premiér Andrej Babiš, ale nově také bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.„Ještě nejsem rozhodnutý, ale fakt je, že jsem o tom začal vážně přemýšlet, protože jsem už delší dobu přesvědčen, že bychom si zasloužili jiné pojetí výkonu funkce prezidenta republiky, než jak jsme zvyklí. A to mnohem civilnější pojetí,“ uvedl.Podle jeho slov je společnost rozdělená hlubokým příkopem a každý kandidát bude určitě slibovat, jak ho zasype. Podle něj však není v silách nikoho, ani prezidenta, aby ten příkop zasypal sám. To mohou udělat jen lidé, když jdou spolu za společnými cíli, míní.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

