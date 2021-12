https://cz.sputniknews.com/20211204/rezignoval-zmocnenec-pro-vyzkum-ve-zdravotnictvi-slaby-vlada-ho-v-pondeli-odvola-16740177.html

Rezignoval zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Slabý. Vláda ho v pondělí odvolá

Rezignoval zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Slabý. Vláda ho v pondělí odvolá

Vláda v pondělí na svém jednání odvolá vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Ondřeje Slabého. Informuje ČTK. Molekulární onkolog na funkci... 04.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-04T14:33+0100

2021-12-04T14:33+0100

2021-12-04T14:34+0100

česko

česká republika

vláda české republiky

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/994/24/9942401_0:39:2001:1164_1920x0_80_0_0_a3026715be4985235e110058b19cbde5.jpg

Ondřej Slabý byl na post zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví jmenováni loni v říjnu, nahradil tehdy Romana Prymulu, který přesedl na křeslo ministra zdravotnictví.Tato funkce vznikla loni v květnu po sporech Prymuly s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, který požadoval po náměstcích bezpečnostní prověrku, kterou Prymula ani po roce nezískal. Premiér Babiš poté Prymulovi nabídl nové místo vládního zmocněnce.Zatím není jasné, proč Ondřej Slabý z postu odchází. „Dovoluji si vás informovat, že ke dni 30. listopadu 2021 rezignuji na funkci vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. (...) Žádám vás o navržení mého odvolání z funkce vládního zmocněnce na nejbližší schůzi vlády,” napsal Slabý v dopise.Ondřej Slabý působí na Masarykově univerzitě v Brně jako přednosta Biologického ústavu Lékařské fakulty a na 1 lékařské fakultě Univerzity Karlovy přednáší molekulární medicínu. Zároveň je také zástupcem přednosty Ústavu patologie LF MU a Fakultní nemocnice v Brně, vede také výzkumné skupiny Molekulární onkologie centra CEITEC Masarykovy univerzity.Noví velvyslanciŘeditel zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák se má stát českým velvyslancem na Slovensku, končící ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) by měl Českou republiku zastupovat v sídle Organizace spojených států (OSN) v New Yorku.Nová jmenování velvyslanců podle informací Seznam Zpráv v minulých dnech schválila vláda v demisi Andreje Babiše. Uvádí se, že nominace obou diplomatů je předjednaná mezi dosluhující a nastupující vládou.Současný velvyslanec v Bratislavě, někdejší policejní prezident Tomáš Tuhý, by měl vést ambasádu ve Slovinsku. Prestižní post při OSN v New Yorku je už volný - nedávno jej opustila velvyslankyně Marie Chatardová, jejímž novým působištěm se stal Londýn, uvedly Seznam Zprávy.Jindrák je dlouholetým kariérním diplomatem, v minulosti působil jako velvyslanec v Maďarsku a řadu let také v Německu a je známý svým poměrně úzkým kontaktem s dnes již bývalou německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Coby ambasador v Berlíně úzce spolupracoval s vládami v čele s ODS.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211204/hnuti-spd-povede-i-nadale-tomio-okamura-16739625.html

https://cz.sputniknews.com/20211203/media-vlada-v-demisi-schvalila-nove-velvyslance-jsou-mezi-nimi-kulhanek-i-jindrak-kam-zamiri-16735459.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, vláda české republiky