Řidiči by měli na silnicích dbát zvýšené opatrnosti. Sněžení komplikuje od rána dopravu

Řidiči by měli na silnicích dbát zvýšené opatrnosti. Sněžení komplikuje od rána dopravu

Pravé zimní počasí, do kterého jsme se dnes probudili, s sebou nese i komplikace, a to především na silnicích. Například na dálnici D8 u Ústí nad Labem... 04.12.2021, Sputnik Česká republika

Kolem 06:30 byla silnice uzavřená na 82. kilometru v obou směrech, tedy na Drážďany i na Prahu. Problémy však čekají řidiče také v Libereckém, Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji, při řízení by měli být ostražití.Sníh leží i na silnici I/7 ve stoupání z Chomutova k hranicím s Německem. Zasněžené jsou také chodníky v Ústí nad Labem, kde policisté řeší nehodu u chemičky v Tovární ulici. Srazila se tam dvě osobní auta. V Karlovarském kraji u obce Krásná na Chebsku se zase v sobotu ráno srazil autobus s dodávkou, incident si vyžádal dvě zraněné osoby.V Libereckém kraji jsou silnice sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Jablonecku by si řidiči měli dávat pozor na zledovatělou vrstvu sněhu, na Českolipsku sněží. Sněžení si užijeme celou sobotu na většině území, k tomu bude foukat mírný vítr, který bude ale večer slábnout.Řidiči by měli dbát zvýšené opatrnosti také v části Královéhradeckého kraje, zejména pak v oblasti Orlických hor, na horské silnici na Pomezní Boudy v Krkonoších a také na Jičínsku v oblasti Nové Paky. Co se týče hlavních silničních tahů, ty jsou v kraji zatím většinou holé, suché, vymrzlé a sjízdné bez omezení.V Jeseníkách na Bruntálsku jsou silnice vymrzlé a řidiči by tam měli jezdit se zvýšenou opatrností, jelikož místy se může vyskytovat námraza.Sníh však trápí Českou republiku i v nižších polohách, řidiči by si proto měli dát pozor například i ve středních Čechách. Na některých silnicích se může objevit sněhová vrstva nebo snížená viditelnost kvůli srážkám.Co se týče předpovědi počasí, pak podle Českého hydrometeorologického ústavu má být dnes zataženo až oblačno, od západu na většině území občasné sněžení, objevit se mohou ojediněle i mrznoucí srážky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat kolem -1 až +3 °C. Meteorologové upozorňují, že na horách se mohou místy tvořit sněhové jazyky.V neděli bude zataženo až oblačno, ve východní polovině území občasné sněžení. Nejvyšší denní teploty budou mezi 0 až 4 °C.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

