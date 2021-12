https://cz.sputniknews.com/20211204/sovetske-ptaci-mleko-vynikajici-recept-nasich-babicek-ktery-uz-mnohe-hospodynky-zapomnely-16731668.html

Sovětské Ptačí mléko: Vynikající recept našich babiček, který už mnohé hospodyňky zapomněly

Začíná vánoční pečení a všechny hospodyňky chystají pro své nejbližší ty nejlahodnější dobroty. Kromě tradičního cukroví, štrůdlu a vánočky si možná vzpomenete... 04.12.2021, Sputnik Česká republika

Jedná se o ojedinělý dezert s ojedinělým názvem, který je chuťově dokonalý. V minulosti existoval v různých formách, a to jako mléko, bonbóny i jako dort. Uvádí se, že tuto laskominu přinesla na trh varšavská firma E. Wedel, a to již v roce 1936.Kdo si vzpomíná na lahodnou dobrotu ve skleničce, s bílou pěnou, kterou všechny děti tak rády nabíraly? Přesně takové bylo ptačí mléko pocházející ze Sovětského svazu. Díky jeho chuti a jednoduchosti se stalo toto takzvané mléko velmi oblíbené i v českých zemích. Můžeme si ho vyrobit snadno a levně.Budeme k tomu potřebovat:Nejdříve oddělíme žloutky od bílků a ušleháme je se 150 gramy cukru. Tuto žloutkovou směs nalijeme do mléka a pečlivě promícháme. Kastrůlek s touto směsí postavíme na sporák na mírný oheň, přidáme vanilkový lusk a lžíci hladké mouky. Neustále mícháme, aby se směs nepřipálila. Jakmile začne houstnout, stáhneme plamen na minimum. Z bílků s cukrem ušleháme sníh. To můžeme udělat i předem, abychom stíhali míchat směs na sporáku.Z ušlehaných bílků vytvoříme pomocí polévkové lžíce noky, které ponoříme do mléka a chvíli povaříme ve žloutkové směsi.Jakmile mléko mírně zhoustne, přelijeme ho přes cedník a zachytíme bílkové nočky. Vychladlé mléko nalijeme do mističek a bílky položíme na hladinu. Poplují na ní jako malé lodičky. Povrch můžeme ozdobit kakaem, citronovou kůrou nebo skořicí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

