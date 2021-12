https://cz.sputniknews.com/20211204/stihacka-mig-23-miri-z-prahy-do-kunovic-v-muzeu-bude-prvni-ze-treti-generace-stihacich-letounu-16742303.html

Stíhačka MiG-23 míří z Prahy do Kunovic. V muzeu bude první ze třetí generace stíhacích letounů

Stíhačka MiG-23 míří z Prahy do Kunovic. V muzeu bude první ze třetí generace stíhacích letounů

Dnes po poledni z pražských Malešic vyrazil konvoj s nadzvukovou stíhačkou MiG-23MF, která míří do leteckého muzea v Kunovicích. 04.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-04T16:53+0100

2021-12-04T16:53+0100

2021-12-04T16:53+0100

česko

česká republika

muzeum

mig-23

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/509/08/5090851_0:170:3161:1948_1920x0_80_0_0_41984432b011fcff70c804a15ced9d82.jpg

Dnes po poledni z pražských Malešic vyrazil konvoj s nadzvukovou stíhačkou MiG-23MF, která míří do leteckého muzea v Kunovicích.Jak uvádí blesk.cz, demontáž a naložení letounu v areálu LOM Praha trvalo přes dvě hodiny. Následně se stíhačka po dálnici D1 vydala na Moravu. Podle plánů měla cesta trvat asi čtyři a půl hodiny.Jak uvedl ředitel muzea Martin Hrabec, v kunovickém muzeu bude prvním exponátem tzv. třetí generace stíhacích letounů.Nadzvukový letoun sovětské výroby na Moravu putuje v rámci dohody o výpůjčce stroje ze státního podniku LOM Praha do muzea v Kunovicích.Mechanici před samotnou nakládkou letadla jeřábem sundali křídla. Trup letounu bude převezen vcelku. Trasa vedla přes Polygrafickou, Sazečskou, Tiskařskou a Průmyslovou ulici na Jižní spojku a přes Spořilov a ulici 5. května na dálnici D1, z té konvoj sjede na exitu 210 u Holubic na Vyškovsku. Následně přes Slavkov u Brna a Chřiby zamíří do muzea v Kunovicích.Celková trase měří asi 285 kilometrů, podle ředitele přepravní společnosti Burkharda Junga by ji konvoj měl zvládnout za čtyři a půl hodiny.Stroj MiG-23MF trupového čísla 7184 bude prvním letounem v kunovickém muzeu, který patří do takzvané třetí generace stíhacích letounů. Stroj také sloužil u 11. stíhacího leteckého pluku žatecké letecké základny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210817/z-letiste-v-zatci-mohlo-kdysi-naraz-odstartovat-az-80-stihacich-letounu-proc-jich-dnes-mame-14-15524856.html

https://cz.sputniknews.com/20210219/zbranovy-expert-markvart-ceske-l-39-ng-spise-dostane-vietnam-nez-armada-cr-proc--13217081.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, muzeum, mig-23