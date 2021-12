„Ty nemáš chybu!“ Puhajková vystavila své luxusní tělíčko na Kostarice

https://cz.sputniknews.com/20211204/ty-nemas-chybu-puhajkova-vystavila-sve-luxusni-telicko-na-kostarice-16730477.html

Česká moderátorka, modelka a iMiss z roku 2014 Inna Puhajková si v současné chvíli užívá volno na prosluněné Kostarice. Zatím se zpět do Česka nechystá, a tak... 04.12.2021, Sputnik Česká republika

Původem ukrajinská kráska vyrazila do teplých krajin a chlubí se jednou fotografií za druhou. Na nich vystavuje svou luxusní postavičku v plavkách a fanoušci jsou u vytržení.A z reakcí je znát, že Puhajková fotkou, na které je zvěčněna v dvoudílných žlutých plavkách,okouzlila nejen fanoušky, ale i fanynky.Postupně se přidávali i další lichotky. Podle mnohých je totiž pohledná moderátorka „sexy kočička“.Pánové však byli zvědaví a nejradši by viděli i to, jak to Inně sluší zezadu.A povedlo se. Na dalším snímku je totiž Puhajková zachycena právě zezadu při západu slunce.I když je fotografie výsledkem hry se světlem, přece jen jsou vidět dokonalé křivky této ukrajinské krásky. A pohled na ně fanoušci také dokázali ocenit.Někteří uživatelé dokonce psali, že „to je shot jak z filmu“.„Ty nemáš chybu!“ lichotili jí další.Vypadá to tedy, že nové snímky moderátorky potěšily nejedno oko.Inna PuhajkováModerátorka Inna Puhajková se narodila v ukrajinském městě Rovno. Její matka je dcerou Volyňských Čechů, otec je Ukrajinec. V 90. letech se rodina přestěhovala do Česka.Inna moderuje Sportovní noviny na obrazovkách TV Nova již několik let. Pokud jde o její vztahy, před fotbalistou Petrem Tlustým byl jejím partnerem i známý český hokejista Jaromír Jágr. S ním žila Puhajková dlouhá léta. I přes to, že jí láska s hokejovou hvězdou nevyšla, má s Jágrem dobrý vztah.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

