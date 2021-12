https://cz.sputniknews.com/20211204/ukrajina-od-evropy-pozaduje-aby-se-vyporadala-s-ruskym-trojskym-konem-16744142.html

Ukrajina od Evropy požaduje, aby se vypořádala s ruským „trojským koněm“

Evropská unie nedocenila „skryté hrozby“ ruského plynovodu Turecký proud, oznámila ředitelka pro otázky spolupráce se státními orgány a mezinárodními... 04.12.2021, Sputnik Česká republika

Podle Belkove by Evropa měla přijmout opatření na zastavení tohoto projektu, nebo minimálně požadovat „úplné dodržování všemi stranami základních pravidel EU“. Také trvá na diversifikaci dodávek plynu do Evropy několika různými plynovody. Jedním z nich by měl být Trans-balkánský plynovod procházející přes území Ukrajiny.V textu se také upřesňuje, že Turecký proud je podobný „trojskému koni“, protože „jeho sliby jsou lákavé, ale jeho skutečné záměry jsou zhoubné“.Současnou dohodu Ruska a Ukrajina uzavřely v roce 2019 na pět let a stanovuje dodávky plynu do Evropy v letech 2021-2024 ve výši 40 miliard kubických metrů paliva ročně. Přičemž Gazprom platí výkon v nezávislosti na faktický objem dodávek.Plynová krizeEvropský plynový trh zažívá kolísání od konce léta. Ještě začátkem srpna se dražily futures na úrovni 515 dolarů za jeden tisíc kubíků, do konce září se ale zvýšily ceny více než dvojnásobně, a 6. října dosáhly historického maxima – 1937 dolarů. Následovalo snížení kotací, ceny jsou však i nadále na vysoké úrovni. To všechno zvyšuje cenu elektřiny pro obyvatelé členských zemí EU.Podle slov ruského prezidenta Vladimira Putina se stal nedostatek plynu na evropském trhu výsledkem hospodářské politiky Evropské komise. Kromě toho z USA a z Blízkého východu bylo do Evropy dodáno o osm miliard kubíků méně paliva, zatímco Gazprom zvýšil import o 11 miliard kubíků. Devátého listopadu začal Gazprom na pokyn ruského prezidenta plnit plán načerpaní plynu do evropských podzemních plynojemů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

