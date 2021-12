https://cz.sputniknews.com/20211204/v-polsku-vyzvali-evropskou-komisi-aby-zahajila-vysetrovani-vuci-gazpromu-16737236.html

V Polsku vyzvali Evropskou komisi, aby zahájila vyšetřování vůči Gazpromu

V Polsku vyzvali Evropskou komisi, aby zahájila vyšetřování vůči Gazpromu

Ministryně klimatu a životního prostředí Polska Anna Moskwová v rozhovoru pro Biznes Alert řekla, že Varšava Evropskou komisi požádala, aby zahájila... 04.12.2021, Sputnik Česká republika

Podle názoru polské strany ruská společnost údajně zavinila vysoké ceny plynu v Evropě.Ministryně upřesnila, že se v současné době aktivně vytváří infrastruktura pro diverzifikaci dodávek plynu do Polska – například plynovod Baltic Pipe a terminály na zkapalněný plyn.„Ve vzniklé situaci je nutno také neodkladně podniknout kroky, které donutí Gazprom k tomu, aby se přidržoval zásad fungování evropského plynového trhu. Bude zcela oprávněná žádost k Evropské komisi, aby iniciovala antimonopolní vyšetřování vůči této společnosti, která se zabývá manipulacemi na plynovém trhu a napomáhá umělému zvyšování cen surovin,“ podotkla Moskwová.Zdůraznila rovněž, že Polsko považuje za nutné rozšíření evropských norem „na všechny importní plynovody z východu, především na Nord Stream 2“.Evropský plynový trh zažívá kolísání od konce léta. Ještě začátkem srpna se dražily futures na úrovni 515 dolarů za jeden tisíc kubíků, do konce září se ale zvýšily ceny více než dvojnásobně, a 6. října dosáhly historického maxima – 1937 dolarů. Následovalo snížení kotací, ceny jsou však i nadále na vysoké úrovni. To všechno zvyšuje cenu elektřiny pro obyvatelé členských zemí EU.Podle slov ruského prezidenta Vladimira Putina se stal nedostatek plynu na evropském trhu výsledkem hospodářské politiky Evropské komise. Kromě toho z USA a z Blízkého východu bylo do Evropy dodáno o osm miliard kubíků méně paliva, zatímco Gazprom zvýšil import o 11 miliard kubíků. Devátého listopadu začal Gazprom na pokyn ruského prezidenta plnit plán načerpaní plynu do evropských podzemních plynojemů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

